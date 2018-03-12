女主管歸國急奔摩鐵「辦公」　下屬妻門外抓姦

新竹一名已婚陳姓男子，在張姓女主管遠從歐洲歸國當日，開車載著她急奔汽車旅館「辦公」，不料陳妻早已掌握行蹤，並在外守候抓姦。陳男聲稱當日和主管報告簡報；張女則辯稱剛從歐洲回來要調時差，兩人才會一起到汽車旅館休息，但雙方均否認發生性關係，最終罪證不足不起訴。
根據判決指出，去（ 2017 ）年 9 月間，張姓女主管從歐洲歸國後，和陳男急奔新竹薇閣汽車旅館，不料陳男行蹤早已被妻子掌握，陳妻在汽車旅館外守候，並報警伺機闖入房內抓姦，取得沾有兩人毛髮、體液的床單。張女辯稱本和陳男相約咖啡廳聽取簡報內容，礙於剛返國有時差想睡覺，兩人才會前往汽車旅館休息。
陳男解釋道，載張女到汽車旅館後，讓張女先行補眠，自己在一旁滑手機，約莫過了一個小時張女醒來，才開始進行報告簡報內容。陳妻則指控身為雇主的張女明知陳男已婚，仍一起上汽車旅館有違常理，怒提告兩人妨害家庭。
檢方認為陳妻所提供影像，雖拍到小客車駛入汽車旅館，卻無確切拍攝日期、時間，且車內人影難以辨識身分，更無法證明兩人進入汽車旅館後做了什麼事。此外，房間內扣得床單雖附有兩人體液、毛髮，卻無法確定兩人有性行為，縱使陳男與張女行為有違道德規範，尚因事證不足，全案不起訴。