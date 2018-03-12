NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
社會

女主管歸國急奔摩鐵「辦公」　下屬妻門外抓姦

社會中心／新竹報導2018/03/12 11:31
▲女主管歸國急奔摩鐵「辦公」，下屬妻門外抓姦。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲女主管歸國急奔摩鐵「辦公」，下屬妻門外抓姦。（示意圖／ NOWnews 資料照）

新竹一名已婚陳姓男子，在張姓女主管遠從歐洲歸國當日，開車載著她急奔汽車旅館「辦公」，不料陳妻早已掌握行蹤，並在外守候抓姦。陳男聲稱當日和主管報告簡報；張女則辯稱剛從歐洲回來要調時差，兩人才會一起到汽車旅館休息，但雙方均否認發生性關係，最終罪證不足不起訴。

根據判決指出，去（ 2017 ）年 9 月間，張姓女主管從歐洲歸國後，和陳男急奔新竹薇閣汽車旅館，不料陳男行蹤早已被妻子掌握，陳妻在汽車旅館外守候，並報警伺機闖入房內抓姦，取得沾有兩人毛髮、體液的床單。張女辯稱本和陳男相約咖啡廳聽取簡報內容，礙於剛返國有時差想睡覺，兩人才會前往汽車旅館休息。

陳男解釋道，載張女到汽車旅館後，讓張女先行補眠，自己在一旁滑手機，約莫過了一個小時張女醒來，才開始進行報告簡報內容。陳妻則指控身為雇主的張女明知陳男已婚，仍一起上汽車旅館有違常理，怒提告兩人妨害家庭。

檢方認為陳妻所提供影像，雖拍到小客車駛入汽車旅館，卻無確切拍攝日期、時間，且車內人影難以辨識身分，更無法證明兩人進入汽車旅館後做了什麼事。此外，房間內扣得床單雖附有兩人體液、毛髮，卻無法確定兩人有性行為，縱使陳男與張女行為有違道德規範，尚因事證不足，全案不起訴。

關鍵字汽車旅館摩鐵抓姦性行為偷吃妨害家庭
家鄉賣淫太競爭　泰女裝韓妞攬客

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan