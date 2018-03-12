女主管歸國急奔摩鐵「辦公」　下屬妻門外抓姦

新竹一名已婚陳姓男子，在張姓女主管遠從歐洲歸國當日，開車載著她急奔汽車旅館「辦公」，不料陳妻早已掌握行蹤，並在外守候抓姦。陳男聲稱當日和主管報告簡報；張女則辯稱剛從歐洲回來要調時差，兩人才會一起到汽車旅館休息，但雙方均否認發生性關係，最終罪證不足不起訴。

根據判決指出，去（ 2017 ）年 9 月間，張姓女主管從歐洲歸國後，和陳男急奔新竹薇閣汽車旅館，不料陳男行蹤早已被妻子掌握，陳妻在汽車旅館外守候，並報警伺機闖入房內抓姦，取得沾有兩人毛髮、體液的床單。張女辯稱本和陳男相約咖啡廳聽取簡報內容，礙於剛返國有時差想睡覺，兩人才會前往汽車旅館休息。