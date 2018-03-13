噁爛！繼父逞獸慾無套性侵　女為母忍5年淚揭淫行

噁爛！高雄一名出身單親家庭的女子於母親再婚後頻遭繼父找麻煩，更在某個暑假北上幫忙繼父時，遭繼父伸狼爪無套性侵得逞，她擔心事情曝光會讓母親傷心，且繼父入獄也可能影響家計，從就讀高職時一路隱忍到大學，時間長達 5 年，待有能力賺錢養家後才揭露此事。日前法官依強制性交等罪合併判處該名繼父 10 年有期徒刑。

據《蘋果》報導，女子原以為繼父是偏愛親生子女才找她麻煩，沒想到前幾年暑假北上幫忙繼父時遇上颱風，繼父竟假裝關心對她又摟又抱，最後更不顧她反抗性侵得逞，且連續幾天都如此。從那之後，繼父只要逮到機會，不管是在房間、車上甚至連弟妹在家時，都會強逼女子口交、性侵，摀住女子的嘴要她安靜「我哭得很大聲，但不知道有沒有人聽到」。