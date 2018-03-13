噁爛！繼父逞獸慾無套性侵　女為母忍5年淚揭淫行

噁爛！高雄一名出身單親家庭的女子於母親再婚後頻遭繼父找麻煩，更在某個暑假北上幫忙繼父時，遭繼父伸狼爪無套性侵得逞，她擔心事情曝光會讓母親傷心，且繼父入獄也可能影響家計，從就讀高職時一路隱忍到大學，時間長達 5 年，待有能力賺錢養家後才揭露此事。日前法官依強制性交等罪合併判處該名繼父 10 年有期徒刑。
據《蘋果》報導，女子原以為繼父是偏愛親生子女才找她麻煩，沒想到前幾年暑假北上幫忙繼父時遇上颱風，繼父竟假裝關心對她又摟又抱，最後更不顧她反抗性侵得逞，且連續幾天都如此。從那之後，繼父只要逮到機會，不管是在房間、車上甚至連弟妹在家時，都會強逼女子口交、性侵，摀住女子的嘴要她安靜「我哭得很大聲，但不知道有沒有人聽到」。
不僅如此，繼父還曾對女子說「妳媽媽能賺錢，其實我真正想要的是妳，我才把你媽留在身邊！」5 年來性侵女子的次數多到數不清，女子也指控繼父「從來不戴保險套，每次都是體外射精」，但女子認為母親深愛繼父，不忍母親難過選擇隱忍，直到大學畢業有能力賺錢，才將繼父淫行告知男友及母親，並在兩人及社工陪同下驗傷、報警提告。
繼父被告後堅決否認犯行更反控女子惡意陷害，繼父辯護律師也質疑女子無 DNA 等證據證明繼父犯行。但女子母親出庭作證時，指出曾在獲知消息後第一時間質問被告，被告坦承與女兒有性關係，並辯稱「她自己主動貼我的」，想到女兒過去與繼父相處確有許多可疑之處，為自己親手將女兒推入火坑感到自責不已。
法官認為，女子創傷指數高於常人，只要開庭重述事發經過總會發抖、痛哭，且母親及妹妹說法都證明女子證詞具高可信度，痛斥被告為一己私慾違反倫常，依強制性交等 10 罪，合併判決 10 年有期徒刑。仍可上訴。