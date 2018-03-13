「吃人頭髮」玩具災情紛傳　媽媽崩潰：這我也有買

這款看似平凡無奇的幼兒玩具竟會「吃人頭髮」？一位母親在臉書社團「爆廢公社公開版」分享了這個慘劇，孩子的玩具整個卡死在頭髮裡，怎麼拆都拆不下來，嚇得直嚷：「拜託救救我！」

照片中可見，這款名為「蓬蓬黏黏球」的玩具，是個附有倒鉤的圓形塑膠製品，球與球之間可以緊密結合固定，讓孩子發揮想像力，創造屬於自己的玩具，不過玩具的倒鉤設計若不小心沾黏頭髮會難以取下，因此不斷釀災情。

原 Po 的孩子在遊戲過程中，不慎將整坨「蓬蓬黏黏球」纏繞在頭髮內，怎麼拆也拆不掉，試過抹潤髮乳依舊無效，急忙求助網友：「廣大的網友有招可以教我嗎？」

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，竟有不少家長表示曾是「受害者」，還有大人也中招，心痛的說：「過年回娘家弄到，我姊幫我用兩小時...最後還是用小剪刀，我頭髮快到腰，又有燙捲，弄什麼油的滑的都沒用，最後就用剪了」。



▲有大人也中招，拆了兩小時還是拆不掉，最後只好將頭髮剪去。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

其他網友也紛紛回應「長知識了，這個玩具不能買」、「怎麼辦這我也有買」、「這東西太可怕了！我要遠離」、「我女兒頭頂也黏了好幾顆，真的不好拆，我捨不得剪她頭髮，還是乖乖慢慢拆完，拆完後立馬把那些鬼東西丟了」、「讓我想起以前曾流行的鳳梨頭」。



▲「吃人頭髮」玩具災情紛傳，媽媽們好崩潰。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



▲「吃人頭髮」玩具災情紛傳，媽媽們好崩潰。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）