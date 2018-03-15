影／惡劣托嬰中心！巴頭、重摔孩子　同事看到竟不制止

影片中一名保母不停對一名孩子施暴，一開始先突然推小孩一把，再從用手掌巴後腦、用抱枕敲頭，最後甚至還把孩子高舉空中再重摔至地，誇張的是一旁的同事看到也沒制止。雖然影片沒有聲音，但不難想像孩子的哭喊聲。

據網友指出，這間托兒所是台中北屯愛堡貝托嬰中心，看到網友影片後也怒不可遏，痛批「靠！為什麼旁邊的人不制止？為何放任這種行為？沒耐心就不要當托嬰員！ｘ！」、「不想帶小孩，就不要開托嬰中心！今天有妳的小孩被這樣，妳心裏做何感受？」

托嬰中心也緊急發出道歉聲明，表示「昨天發生一件痛心事件！我們老師午睡醒對孩子做了殘暴的事情！我們已通報社會局了正在處理中，非常抱歉！該名老師已被解僱！我們在 1：4 的師生比中還發生這樣的事，是我監督不周！非常抱歉！我們真的很認真經營此園所及寶貝，希望等待調查結果。昨晚調監視器看到此畫面，立即帶該名保母去找家長坦承！影片是園所自己提供給家長，不會包庇，也不敢對家長隱瞞。 園所很願意對此事負責！接下來請司法調查！真的非常抱歉！真的非常抱歉！」