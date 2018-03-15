50歲「辣媽」超厲害　雪地露乳完勝AV女優

可別以為這是什麼性感女星在拍寫真，或是 AV 女優在拍片，她可是中國大陸最知名的「辣媽」之一，現年 50 歲的劉葉琳。

日前她前往俄羅斯西伯利亞的貝加爾湖畔進行拍攝，在攝氏零下 40 度的天寒地凍之下，依然穿上一身布料超少的比基尼，露出大奶與小蠻腰，讓人看了噴鼻血！



▲劉葉琳身材姣好。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）



▲劉葉琳身材姣好。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）

根據外國媒體報導，本月 1 日，劉葉琳和拍攝團隊前往貝加爾湖畔拍攝性感寫真，當地氣溫僅攝氏零下 40 度，天寒地凍，只見劉葉琳穿著比基尼，將自己完美的身材展露無遺，傲人的雙峰更是若隱若現，她的肌膚在藍天白雪的襯托之下，更顯得紅潤通透。



▲劉葉琳皮膚狀態保持得極好。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）



▲劉葉琳喜愛從事冬季運動。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）

報導指出，劉葉琳其實常常在冬天進行運動，包括冬泳、冰雪瑜珈等等，甚至只穿著比基尼泡入冰水中，對她來講都是稀鬆平常。她表示，自己從事冬季運動已經持續了 30 年，這就是她保持外表如此年輕的秘訣。不過她也承認，穿得那麼少，在冰天雪地中有時候冷風吹來會覺得痛苦，「雖然脫掉衣服、跳下冰水那一刻很痛苦，但結束後你會發現整天都很棒」。



▲時常被誤認是一對情侶的劉葉琳與兒子。（圖／翻攝自每日郵報 , 2018.3.15）