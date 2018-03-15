殺女友棄屍只能「竊盜罪」起訴　港網友怒：給台灣審

據了解，潘女和陳男在農曆春節期間來台旅遊， 17 日後卻音訊全無，遍尋不著愛女的潘父只好報案。香港警方在本月 13 日逮捕陳男，同時在他身上找到潘女的提款卡，陳男則坦承殺害女友，將她裝進行李箱棄屍在竹圍捷運站外的草地後獨自返港，也承認曾使用潘女的提款卡取款。台灣警方根據其供詞，在竹圍捷運站後方尋獲潘女遺體，經檢警解剖後，初步研判死因可能是遭徒手扭斷脖子致命。

香港籍女子潘曉穎農曆春節期間和男友陳同佳來台旅遊，卻在上月 17 日慘遭男友殺害並裝箱棄屍，遺體在 13 日被警方尋獲。雖然陳男已被逮捕且坦承犯案，但因殺人、棄屍地點都在台灣，香港警方目前只能依竊盜罪將陳男起訴。

由於陳男殺人、棄屍地點都在台灣，雖然他坦承犯行，但香港警方目前只能依竊盜罪和處理贓物罪起訴，若之後無法舉證陳男在香港就預謀犯案，香港律政司也很難以殺人罪將他起訴。

有香港律師透露，因台港間並無引渡條約，陳男在台殺人，台灣無法引渡嫌犯來台受審，香港也只能依現有罪名將他起訴，加上香港在 1993 年就已廢除死刑，因此就算找到證據將陳男定罪，最高刑罰也是終身監禁。

對此，許多香港網友氣憤不已，更有人希望能把陳男交由台灣審判，但台灣網友則認為「其實在台灣判最後也很有可能無罪」、「殺一個人台灣也不會判死刑啦」、「到時候在台灣坐牢，一個沒貢獻過台灣的人，何必要花錢養他」；也有網友認為不論如何，來台犯罪的行為必須要嚇阻。