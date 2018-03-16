影／韓萌妹實況主「向館長學中文」　甜飆髒話網暴動

近日在「批踢踢」爆紅的南韓正妹實況主「企鵝妹」（ Jinny ），實況內容以電玩、跳舞、繪畫為主，並與粉絲熱情互動，有別於時下一般實況主「裸露風氣」，企鵝妹不露奶、高顏值取得粉絲芳心，被譽為「清流」，巧妙的是粉絲竟有一半以上都是台灣人。日前她身著企鵝裝，大跳南韓當紅女團「 TWICE 」的夯曲《 TT 》，萌翻眾人。



▲南韓實況主「企鵝妹」日前身著企鵝套裝，大跳南韓當紅女團「 TWICE 」的夯曲《 TT 》，萌翻一票網友。（圖／翻攝自 YouTube ）

企鵝妹也時常在直播中說中文和台灣粉絲互動，近日她在直播中模仿「館長」（陳之漢）講中文，畫面中只見館長從鏡頭右方緩緩進入，手中邊剝著香蕉皮，豈料館長手中的香蕉無預警攔腰斷掉，他驚嚇之餘罵了聲「幹」；企鵝妹看著影片跟著做出剝香蕉皮的動作，隨後模仿嬌喊了聲「幹」，甜笑的臉龐盡失殺氣，並補了一句：「 He say 幹！」瞬間讓網友們暴動直呼：「太萌了呀！」企鵝妹罵髒話之餘不忘露出招牌笑容，疑似不知道這句髒話的真正意思。



▲南韓超萌實況主「企鵝妹」模仿館長說中文，甜飆髒話網友暴動。（圖／翻攝自 YouTube ）

企鵝妹每次直播總是湧入大批台灣粉絲觀看、留言，她也不忘在直播中貼心使用韓、中、英等多種語言和粉絲互動，上（ 2 ）月台灣花蓮大地震發生當下，企鵝妹正在進行直播，從粉絲口中得知台灣地震消息，緊張得不停嚷嚷：「怎麼辦？怎麼辦？」直播中不忘關心台灣的地震狀況，並在節目中為台灣禱告。

有別於時下的實況主，企鵝妹穿著清純可愛，且「不裸露」，有批踢踢鄉民對於企鵝妹的「爆紅原因」提出見解，指出「就台灣女實況主沒有的，她都有，除了遊戲技術差不多水準」、「就清流，又正」；不過也有網友唱衰「台灣觀眾不會維持太久的，除非他真的學中文有成」、「上一個爆紅的妹子現在已經…」