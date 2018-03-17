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漫畫《水族好朋友》　以溫暖風格描繪海中生物之間的可

寵毛網2018/03/17 10:01
漫畫《水族好朋友》　以溫暖風格描繪海中生物之間的可愛互動（圖／寵毛網）
漫畫《水族好朋友》　以溫暖風格描繪海中生物之間的可愛互動（圖／寵毛網）

漫畫《水族好朋友（暫譯）》以水族館為舞台，故事圍繞在水族館的新人飼育員「七瀨」，以及海獸專門獸醫師「海崎」，還有本作最重要的角色群－「海中生物」們的可愛互動，喜歡動物，尤其是海中生物的各位千萬不要錯過這部超治癒系的漫畫！

女主角七瀨真知子是海之島水族館的新人飼育員。（圖／natalie.mu）

女主角七瀨真知子是海之島水族館的新人飼育員。（圖／natalie.mu）

男主角海崎是海獸專門獸醫師，對海獸們有著莫名的執著，尤其是海豚。（圖／natalie.mu）

男主角海崎是海獸專門獸醫師，對海獸們有著莫名的執著，尤其是海豚。（圖／natalie.mu）

海之島水族館原本的獸醫去亞馬遜尋找海豚新品種，海崎為新上任的海獸專門獸醫。（圖／natalie.mu）

海之島水族館原本的獸醫去亞馬遜尋找海豚新品種，海崎為新上任的海獸專門獸醫。（圖／natalie.mu）

雖然海崎非常了解海中生物，但對於人類卻是非常不了解，不擅長待人處世的他常常讓女主角七瀨感到震驚。（圖／natalie.mu）

雖然海崎非常了解海中生物，但對於人類卻是非常不了解，不擅長待人處世的他常常讓女主角七瀨感到震驚。（圖／natalie.mu）

第一話當中，就可以看到許多超萌超可愛的海中生物，海豹、海獅、海龜、企鵝、海豚，通通都出現在這間「海之島水族館」裡。雖然是以水族館生物為主題的作品，但作者卻沒有只著重在可愛賣萌的部分，對於飼育員如何照顧這些海中生物，又是如何與牠們相處，在這些部分，作者都使用一貫溫暖治癒的畫風來解釋些專業的過程，也讓一般大眾可以更容易了解這些平常無法接觸到的生物知識。

海中生物小百科：野生海豚通常為了躲避天敵隱藏自己，都會邊游泳邊睡覺，但因為水族館的環境使得牠們的警戒心降低，反而會浮在水面上睡覺。（圖／natalie.mu）

海中生物小百科：野生海豚通常為了躲避天敵隱藏自己，都會邊游泳邊睡覺，但因為水族館的環境使得牠們的警戒心降低，反而會浮在水面上睡覺。（圖／natalie.mu）

而除了動物與飼育員、獸醫之間的互動，動物們彼此在水族館內的交流當然也少不了！連海豚都有社會階級，水族箱裡完全就是一個小型社會，動物之間超有趣的對話，不妨下次去水族館的時候來猜猜看海豚們都在講什麼～

小企鵝跟水族館的成員們聊天。（圖／natalie.mu）

小企鵝跟水族館的成員們聊天。（圖／natalie.mu）

擁有可愛外表的海獺恰克，但內心卻非常傲嬌，因此私底下被暱稱為女王。（圖／natalie.mu）

擁有可愛外表的海獺恰克，但內心卻非常傲嬌，因此私底下被暱稱為女王。（圖／natalie.mu）

（人家現在沒有這個心情～我要睡覺～）外表超可愛，但個性超難搞的啊！連女主角七瀨要餵牠吃東西都不要～（圖／natalie.mu）

（人家現在沒有這個心情～我要睡覺～）外表超可愛，但個性超難搞的啊！連女主角七瀨要餵牠吃東西都不要～（圖／natalie.mu）

海獺恰克完全不吃七瀨餵食的東西，讓新手飼育員挫折滿點，不禁開始思念乖巧的海豚跟企鵝們....（圖／natalie.mu）

海獺恰克完全不吃七瀨餵食的東西，讓新手飼育員挫折滿點，不禁開始思念乖巧的海豚跟企鵝們….（圖／natalie.mu）

《水族カンパニー！（水族好朋友）》自2017年2月開始在由小學館發行的漫畫雜誌《月刊Big Comic Spirits》上連載，本來作者「石井渡」只預計這部作品會以單行本一卷完結的形式結束，想不到卻因為對人物個性生動的描寫，以及各種海中生物精緻細膩的畫風而聲名大噪，網友紛紛敲碗要作者繼續創作，官方便決定重開連載，並且在今年三月十一日發售了各界引頸期盼的單行本第二卷，讓這部可愛的作品不再只是停留在薄薄的一本單行本！

單行本第二卷封面，今年三月發售。（圖／@spiritsofficial）

單行本第二卷封面，今年三月發售。（圖／@spiritsofficial）

《水族カンパニー！（水族好朋友）》完全就是為了水族館控而生的作品啊！小編跟男主角獸醫海崎一樣是個不折不扣的海豚控XD！希望第一集可以快點中文化，因為《水族カンパニー！》實在太療癒了呀！！！

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字水族カンパニー！水族館沖縄美ら海水族館漫畫石井渡
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