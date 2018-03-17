漫畫《水族好朋友》　以溫暖風格描繪海中生物之間的可

漫畫《水族好朋友（暫譯）》以水族館為舞台，故事圍繞在水族館的新人飼育員「七瀨」，以及海獸專門獸醫師「海崎」，還有本作最重要的角色群－「海中生物」們的可愛互動，喜歡動物，尤其是海中生物的各位千萬不要錯過這部超治癒系的漫畫！

第一話當中，就可以看到許多超萌超可愛的海中生物，海豹、海獅、海龜、企鵝、海豚，通通都出現在這間「海之島水族館」裡。雖然是以水族館生物為主題的作品，但作者卻沒有只著重在可愛賣萌的部分，對於飼育員如何照顧這些海中生物，又是如何與牠們相處，在這些部分，作者都使用一貫溫暖治癒的畫風來解釋些專業的過程，也讓一般大眾可以更容易了解這些平常無法接觸到的生物知識。

而除了動物與飼育員、獸醫之間的互動，動物們彼此在水族館內的交流當然也少不了！連海豚都有社會階級，水族箱裡完全就是一個小型社會，動物之間超有趣的對話，不妨下次去水族館的時候來猜猜看海豚們都在講什麼～

《水族カンパニー！（水族好朋友）》自2017年2月開始在由小學館發行的漫畫雜誌《月刊Big Comic Spirits》上連載，本來作者「石井渡」只預計這部作品會以單行本一卷完結的形式結束，想不到卻因為對人物個性生動的描寫，以及各種海中生物精緻細膩的畫風而聲名大噪，網友紛紛敲碗要作者繼續創作，官方便決定重開連載，並且在今年三月十一日發售了各界引頸期盼的單行本第二卷，讓這部可愛的作品不再只是停留在薄薄的一本單行本！

《水族カンパニー！（水族好朋友）》完全就是為了水族館控而生的作品啊！小編跟男主角獸醫海崎一樣是個不折不扣的海豚控XD！希望第一集可以快點中文化，因為《水族カンパニー！》實在太療癒了呀！！！