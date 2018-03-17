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21歲正妹生四胞胎滿肚裂痕　出產房飆淚：滿滿自卑感

生活中心／綜合報導2018/03/17 16:07
▲年僅21歲的Doreen Ching已是4個孩子的媽。（圖／翻攝自Doreen Ching臉書）
▲年僅21歲的Doreen Ching已是4個孩子的媽。（圖／翻攝自Doreen Ching臉書）

媽媽們真的辛苦了！近日馬來西亞一名 21 歲年輕媽媽，分享生下 4 胞胎後出現嚴重妊娠紋的肚皮，透露當初出產房看見肚子差點飆淚，即使已產後 2 年多，仍是滿滿自卑感「我覺得全世界最不好做的就是媽媽這個職業了」。

年僅 21 歲的辣媽 Doreen Ching 在臉書貼出肚子照片，只見肚皮上充滿一條條裂痕，她說，懷孕時身邊人都安慰她生過之後妊娠紋就會變淺，但她心想她才 21 歲，萬一肚子永遠都這樣該怎麼辦？「結果我出產房的第一件事，就是看著自己的肚子，眼淚直接就要飆出來 」。


▲馬來西亞 21 歲辣媽 Doreen Ching 生完 4 胞胎後，肚子出現嚴重妊娠紋。（圖／翻攝自Doreen Ching臉書）

Doreen Ching 也說，因為她的妊娠紋裂痕很嚴重，皮膚組織幾乎都已損壞，雖然想過雷射去除但根本沒用，每天看著相當糾結，即使生完已過 2 年多還是無法接受「就是滿滿的自卑感」，更因此認為「全世界最不好做的就是媽媽這個職業了，到底是為了什麼要那麼辛苦懷孕？到底是為了什麼要那麼辛苦生孩子？為什麼這種苦都要女人受啊？為什麼生孩子不要是男人？」

網友們看了紛紛留言「偉大的媽媽」、「這是愛的印記，也是全世界最偉大的工作印證～不用在意他人的流言蜚語，生小孩是甜蜜的負擔，未來這些會慢慢癒合」、「媽咪，你一次懷四胞胎所以肚子負荷不了才會裂。但是很值得呀！你有三個可愛的兒子和女兒，最重要老公不介意老公疼你就好了。」給予鼓勵，但也有網友看完直呼「不想生了」。

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