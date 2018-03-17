21歲正妹生四胞胎滿肚裂痕　出產房飆淚：滿滿自卑感

媽媽們真的辛苦了！近日馬來西亞一名 21 歲年輕媽媽，分享生下 4 胞胎後出現嚴重妊娠紋的肚皮，透露當初出產房看見肚子差點飆淚，即使已產後 2 年多，仍是滿滿自卑感「我覺得全世界最不好做的就是媽媽這個職業了」。

年僅 21 歲的辣媽 Doreen Ching 在臉書貼出肚子照片，只見肚皮上充滿一條條裂痕，她說，懷孕時身邊人都安慰她生過之後妊娠紋就會變淺，但她心想她才 21 歲，萬一肚子永遠都這樣該怎麼辦？「結果我出產房的第一件事，就是看著自己的肚子，眼淚直接就要飆出來 」。