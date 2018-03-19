數十年磨一劍　米其林二星請客樓來吃記得「悄悄話」

於首次台北《米其林指南》中獲得二星殊榮的喜來登大飯店「請客樓」，前身為來來飯店會員俱樂部餐廳，以會員制提供高級精緻餐飲聞名， 2005 年 8 月才正式改名對外開放營業。餐廳主要以川揚料理為主，融匯蘇杭麵點，主廚林菊偉將傳統菜式結合其創新靈感，並揉合台灣在地風格元素，創造出獨一無二的經典風味。



▲展現精準刀工手藝的「百頁豆腐絲」，將百頁豆腐切成猶如髮絲般細膩，雞油與醬油鮮味滲入極細的豆腐絲中，絲絲入扣，豆香淡雅而不落單調。（圖／台北喜來登大飯店）



▲以川菜中的靈魂要角泡椒為啟發的「泡椒皮蛋」，選用台灣花蓮特產剝皮青辣椒，融合和風料理手法，讓簡單的皮蛋華麗再升級。（圖／台北喜來登大飯店）

來到請客樓，豐富多樣的精緻小菜是這裡的特色之一，像是以豬耳朵包捲豬舌頭的絕妙搭配「悄悄話」，外層彈脆、內層香嫩，多層次口感造就出雅致趣味；以川菜中的靈魂要角泡椒為啟發的「泡椒皮蛋」，選用台灣花蓮特產剝皮青辣椒，融合和風料理手法，讓簡單的皮蛋華麗再升級；展現精準刀工手藝的「百頁豆腐絲」則將百頁豆腐切成猶如髮絲般細膩，雞油與醬油鮮味滲入極細的豆腐絲中，絲絲入扣，豆香淡雅而不落單調。



▲與西安喜來登主廚聯手打造的「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」，因為製作過程將麵糰甩上案板，發出 Biang Biang 聲響故得此美名的陝西特色麵點。（圖／台北喜來登大飯店）



▲有別於以往川味麻婆豆腐的「魚子燒豆腐」，主廚將川味豆腐中加入珍貴的鯉魚卵拌炒，搭配蒜末、薑末及辣豆瓣醬提味。（圖／台北喜來登大飯店）

此外，請客樓更將每道料理融合不同的文化故事背景，例如曾與西安喜來登主廚聯手打造的「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」，因為製作過程將麵糰甩上案板，發出「ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ」聲響故得此名；以杭州第一名菜東坡肉為靈感啟發的「冰糖蓋子頭」，將富含膠質的膝蓋部位取代肥膩五花肉歷時燉煮，搭配荷葉餅享用更添美味；有別於以往川味麻婆豆腐的「魚子燒豆腐」，主廚將川味豆腐中加入鯉魚卵拌炒，搭配蒜末、薑末及辣豆瓣醬提味，滋味飽滿層次豐富，在既有的菜色印象中嚐出細膩巧思及熟悉的滋味。



▲主廚林菊偉歷經 30 餘年的廚藝洗禮才累積出的深厚功藝，是請客樓摘星的重要功臣。（圖／台北喜來登大飯店）

能夠獲得米其林青睞，主廚林菊偉更是功不可沒，歷經 30 餘年的廚藝洗禮才累積出的深厚功藝，只選用最新鮮的當季食材製作料理，精準的調味與烹調手法呈現出淮揚菜中講究的「追求本味」，務求讓每位食客擁有一場令人難以忘懷的用餐體驗。