民進黨羅東鎮長提名待整合　七月前拍板

民進黨由誰代表參選羅東鎮長？至今懸而未決，民進黨宜蘭縣黨部今（21）日表示，羅東鎮長提名人選，可能會延至今年六月底或是七月，在新任縣黨部主委與縣長提名人陳歐珀共同研商，並經執委會通過確認才會公佈。

民進黨宜蘭縣黨部先前已經陸續公佈鄉鎮市長及縣議員提名名單，其中羅東鎮長部份，雖然只有前縣議員謝志得一人登記參與初選，但縣黨部最後公告的提名名單並沒有他。由於宜蘭縣長本月14日才由中央黨部通過提名立法委員陳歐珀參選。

宜蘭縣黨部表示，因為羅東鎮為縣內重要城鎮，鎮長提名人需與縣長提名人陳歐珀的競選團隊緊密結合、分工合作，才有獲勝機會，因此鎮長提名人選需再徵詢多方意見後方可決定。