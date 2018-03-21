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民進黨羅東鎮長提名待整合　七月前拍板

記者李清貴／宜蘭報導2018/03/21 18:17
▲民進黨宜蘭縣黨部今（21）日表示，羅東鎮長提名人選，可能會延至今年六月底或是七月才會公布。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.21)
▲民進黨宜蘭縣黨部今（21）日表示，羅東鎮長提名人選，可能會延至今年六月底或是七月才會公布。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.21)

民進黨由誰代表參選羅東鎮長？至今懸而未決，民進黨宜蘭縣黨部今（21）日表示，羅東鎮長提名人選，可能會延至今年六月底或是七月，在新任縣黨部主委與縣長提名人陳歐珀共同研商，並經執委會通過確認才會公佈。

民進黨宜蘭縣黨部先前已經陸續公佈鄉鎮市長及縣議員提名名單，其中羅東鎮長部份，雖然只有前縣議員謝志得一人登記參與初選，但縣黨部最後公告的提名名單並沒有他。由於宜蘭縣長本月14日才由中央黨部通過提名立法委員陳歐珀參選。

宜蘭縣黨部表示，因為羅東鎮為縣內重要城鎮，鎮長提名人需與縣長提名人陳歐珀的競選團隊緊密結合、分工合作，才有獲勝機會，因此鎮長提名人選需再徵詢多方意見後方可決定。

縣黨部也提到，縣黨部將於五、六月進行主委、縣黨代表及執、評委改選，現階段忙於改選任務，近期不會再有徵召名單公佈，因此羅東鎮長提名人選，可能會延至今年六月底或是七月，在新任縣黨部主委與縣長提名人陳歐珀共同研商後，經執委會通過確認，再行公佈。

除了羅東鎮長之外，縣黨部執委會本月16日通過徵召現任縣議員吳宏謀參選礁溪選區縣議員，徵召現任縣議員張明華參選五結鄉長，徵召前縣議員林水金參選壯圍鄉長。另外，徵召冬山鄉代表會主席黃強呈繼續參選鄉民代表，徵召現任鄉代李柏瑨參選五結鄉第五選區鄉民代表，徵召現任賢文里長游本全參選羅東鎮第四選區鎮民代表，同意游閔吉登記參選冬山鄉第一選區鄉民代表。
 

關鍵字民進黨羅東鎮長民進黨宜蘭縣黨部
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