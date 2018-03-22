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忘簽聯絡簿兒遭罰寫　爸「複製貼上」老師火大再出招！

生活中心／綜合報導2018/03/22 13:08
▲一名爸爸因忘簽聯絡簿，害兒子遭老師罰寫1500字。（圖／翻攝自「爆怨公社」）
▲一名爸爸因忘簽聯絡簿，害兒子遭老師罰寫1500字。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

一本連絡簿意外掀起家長與老師的戰爭！近日一名爸爸因忘記簽聯絡簿，害兒子被老師罰寫 1500 字，爸爸因深感不合理便想出「複製貼上」反擊，未料此舉不僅遭網友抨擊，也讓老師火大，要求兒子在校罰寫 500 次名字。

一名爸爸在臉書「爆怨公社」發文，指出自己是名上班族，每天工作早出晚歸，偶爾會沒簽聯絡簿，沒想到兒子的班導竟要兒子罰寫 1500 字「請問大家合理嗎？」對此，有網友表態支持，認為罰寫後就會記得將聯絡簿給家長簽，但也有人認為家長比孩子更該罰。


▲該名爸爸「複製貼上」幫兒子完成 1500 字罰寫惹怒老師，害兒子再被罰寫 500 次名字。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

過沒多久，該名爸爸又貼出一張罰寫成果，竟是用複製貼上「我周一忘記簽聯絡簿」完成 1500 字，還得意表示只花 5 分鐘就完成，引爆眾多網友怒火，更建議別將該張成果拿給老師。想不到，該名爸爸今（ 22 日）早更新最新狀況，說兒子整天在校都沒下課「因為要補罰寫 500 次名字！」

聽到兒子又被老師處罰，讓該名爸爸相當氣憤「老師竟然說聯絡簿是規定一定要簽的，請問中華民國哪一條法律規定的？」有網友認同家長看法，認為老師似乎罰太重，也有網友建議家長應與老師好好溝通，否則兩方互鬥，倒楣的還是兒子「別再害你的小孩了！」

關鍵字聯絡簿家長小孩老師罰寫
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