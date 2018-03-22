如何打造幸福企業？苓業國際創辦人黃鵬峻為企業主擬心法

身為上班族的Kevin也是年後轉職的一員，心目中的幸福企業是：公司裡所有的同仁像家人一樣相處，有好的工作氣氛，才能提升工作動力。另一位黃小姐也說跳槽會看重一家公司是否有良好企業文化，好的職場環境才能長久。但大多傳統企業採用制度化管理，升遷獎懲只看結果或表現，企業主缺乏關心員工的工作和心理狀態，在現代職場反會造成勞資關係僵化。順應職場環境變化，老闆的管理模式也需要透過企業培訓專家系統化調整。

農曆年後高達93%的上班族，開工後有轉職計畫，但現代上班族換工作不只追求薪水調漲，更希望進入所謂的「幸福企業」。期待公司有良好薪水待遇和福利條件外，工作氣氛和學習成長機會也是員工考量重點。企業能否凝聚員工向心力和激發動力，也是決定員工是否願意久留的關鍵因素。

位在彰化的皇綱機械工廠，原本各部門員工彼此關係疏遠，工作各做各的，勞資關係冷冰冰，公司也長期停滯成長，自從董事長參加苓業的企業管理培訓課程後，改變和員工的相處模式，把同事當家人看待，短短幾個月竟讓員工對老闆印象大改觀，誇讚他變得有親和力和有愛心，同仁關係更加活絡，也願意互相協助，短短一年公司業績更成長5倍。



▲改變和員工的相處模式，把同事當家人看待，短短幾個月竟讓員工對老闆印象大改觀。（圖／公關照片）

皇綱董事長許來春說，「若不從自己開始改變，要影響其他人就會有困難，所以我按照苓業的安排，除了為公司訂定榮譽典章(員工共同遵守的價值守則)，也讓幾乎全公司的同仁接受冠軍團隊的訓練。」

很多企業主意識到管理問題，卻不得其門而入，不曉得該從何調整起才能重新建立團隊向心力。長期培訓企業主、專門打造冠軍團隊的苓業國際訓練團隊創辦人黃鵬峻，跳脫一般企業主管理思維，將同理心和能量領導概念帶入教學，以遊戲或情境體驗等活潑創意的方式，先凝聚管理者和員工關係，讓他們更認同所屬企業，再以複製方法快速為團隊帶來倍增績效。過去20年黃鵬峻和苓業團隊已經幫助至少5萬名企業主和主管改善收入和家庭關係，甚至短短2個月內就為上百家企業帶來20%-80%的績效和營收成長。

黃鵬峻提醒，想要成為員工心目中的「幸福企業」，就得先站在員工角度換位思考，讓員工樂於為企業效力更勝於提供高薪和優渥福利，了解員工需要、並注重整體工作氛圍，促進團隊氛圍，也會讓員工願意在工作上加倍奉還，創造勞資雙贏。