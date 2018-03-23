30K休4天對上27K休6天　求職者的選擇讓他疑惑

該名網友在《 mobile01 》發文表示，自己的朋友在南部從事餐飲業，是國內相當知名的連鎖加盟品牌，也有多間分店。近日朋友想徵人，開出了月休 4 天、底薪 3 萬、有勞健保勞退、早班一天 9 小時含吃飯休息時間的條件。

薪水多一點 VS. 休假多一點，你會怎麼選呢？一名網友透露，在南部從事餐飲業的朋友開出底薪 3 萬、月休 4 天的待遇徵人，卻常被應徵者打槍，寧願月薪 27K 、月休 6 天，讓網友好奇，「現在的人真的寧願薪水少一點，但是希望休假多一點嗎？」引發討論。

原 po 表示，近來發現許多應徵者都因為月休 4 天太少而拒絕，「他們寧願月薪 27000 ，月休 6 天」，但因工作屬於輪休性質，月休 6 天會導致排班困難。而這樣的情況，也讓原 po 好奇地上網發問「現在的人真的寧願薪水少一點，但是希望休假多一點嗎？」

文章引發網友熱議，有人認為「薪水拉不上去，當然就只能求假多一點(說白就是減少工時)」、「低薪只能找到混日子的，休假當然重要，提高待遇的話，缺錢的人就會來了」、「感覺落差不大，寧願多點假可以做自己喜歡的事」、「就看缺不缺錢呀！缺錢的就不會選假」。

另名網友則分析「月休四日，薪 30000 元，表示內含有四天是休息日加班，所以換算回來，本來的月薪約為 24771 元；月休六日，薪 27000 元，表示內含有兩天是休息日加班，所以換算回來，本來的月薪約為 24422 元，所以比較基準是一個月才差 350 元耶」並直指原po所說排班困難的根本原因，在於僱用的人數不夠。