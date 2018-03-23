釘孤枝》黃創夏／熟悉市政，侯友宜不需要靠辯論證明

那是1994年的台北市長民選第一戰，也是所謂的「電視辯論」扭曲民主真諦的里程碑，舌燦蓮花的陳水扁以虛無飄渺的「快樂、希望」描繪著抽象之空中樓閣「台北新故鄉」，搶盡媒體風采。

然而，黃大洲從來沒有機會替自己的市政擘畫剪綵，因為，在台灣已經偏離設計宗旨，純粹是「表演政治」歪風當道的所謂「電視辯論」，抹煞了黃大洲的優點和長處，除了讓黃大洲受到不公平的媒體印象傷害之外，更是台北市民長久無法彌補的巨大損失。

還記得黃大洲嗎？這個曾經是最熟悉台北市每一個角落，替台北市發展立下詳盡計畫的前市長，在經歷過陳水扁、馬英九、郝龍斌到柯文哲之後，越來越被許多台北市民所懷念，因為真的幹實事，懂得台北市的市長，數來數去，就是黃大洲居首。

趙少康也不遑多讓，拉高基調到「保衛中華民國」，讓只是地方首長的台北市長選舉被拉高到完全和市政無關的統獨大戰，話題嗆辣，砲打李登輝更是火力十足，當然也是媒體寵兒。

只有一步一腳印，走遍台北市每一個角落，對於市政最嫻熟的黃大洲，他認認真真、翔翔實實地想要說明繁瑣、複雜到卻是最精到理解的台北市政藍圖，在早就已被收視率迷思扭曲的電視媒體「只要話題，不要議題」的惡風中，被忽視，被嘲弄。

走過彎路，就要得到教訓！一向是以做實事著稱的侯友宜當然不必隨風起舞，浪費自己的長才去捲入只是打口水仗，務虛而空洞的「電視辯論」混戰當中。

更何況，新北市政比起台北市政更複雜也更繁複，台北市基本上就是一個大都會區，十二個行政區或許發展上還有些差距，仍是都會性格，卻已經是千頭萬緒了。

新北市更複雜，二十幾個行政區截然不同，有都會性格的雙和和板橋，也有農漁特色的三芝與萬里，有台灣工業重鎮的新莊、土城和傳統產業的三重，也有台灣觀光資產的北海岸和東北角，這麼多元而美麗的差異，又豈是靠著電視上講幾句漂亮口號，劃一些空洞大餅就可以幾句話唬弄過去？

身為新北市副市長七年多，幾乎走遍新北市每一個角落無數次，了解每一個市政環節和眉角的侯友宜，經驗和執行力，才是侯友宜最大的資產，一向木訥不喜華麗言詞的侯友宜，一步一腳印，用七年多的耕耘就可以向新北市民證明自己了，又何必去隨著他人起舞，浪費心力去捲入一場只是空有熱鬧而無實質內容的「辯論」秀場呢？

更何況，短短的幾天就要辯論，這種為了辯論而辯論的心態，只會造成更多之分裂與對立，更是標榜想要走秉持中道，不受政治立場綑綁的侯友宜不該捲入的戰場。

想要辦一場合格的電視辯論，談何容易！這是需要有公信力的第三方團體出面主辨的，看看過去的幾場台灣電視辯論會，總是需要跨越立場的好幾家電視台共同舉辦，還要費盡心思協商出各方陣營都能信賴的評論人和提問人，籌備，都是好幾個月的時間才能完成，如今僅剩下不到一個月的時間，實務上，根本不可能找到具有社會公信力且各方都認同的妥適主辦單位，勉強進行電視辯論，只是創造更多的猜疑和分裂。這也不該是希望團結的侯友宜陣營所以該餐與和背書的議題。

勉強的電視辯論，就只會找到勉強的形式主義，和特定的媒體，且看民進黨在2018年初，為了台南市長初選確實試辦了由單一媒體所主辨的電視辯論，因為只有單一媒體，號召和關注度都不足，根本上就沒有達到所謂的讓選民有更多知的權利之效果，民進黨的台南市初選依然殺伐刀刀見骨，這樣沒意義的舉動，造成更多紛爭，期待團結的侯友宜陣營當然不避捲入。

而且，市政繁雜，又豈是電視辯論當中短暫的幾分鐘就能暢所欲言？每一次電視辯論，會讓選民留下印象的就是刻意操作的幾句簡單的口號，或是惡意之攻訐，故意拋出一些話語，替對手抹灰。

這樣的遊戲規則，對侯友宜先天上就是不利。

「三一九槍擊案」就會是一個可以惡意狙擊侯友宜的陷阱，在台灣長久的藍綠對立和不信任之下，有些事情是永遠沒有辦法用理性說明的。各有立場者早就有成見，真相和證據永遠都不適他們所要的！

「三一九槍擊案」在泛綠陣營中，如前副總統呂秀蓮已經跳出來質疑侯友宜「偵辦不力」，這些都不是針對抹灰侯友宜的最大中傷，侯友宜陣營更需要擔心的恐怕是這十多年以來，在泛藍，特別是深藍陣營當中，有心人更會挑幾句標語和口號質疑侯友宜當年是「辦事太力」。

試想，如果在和周錫瑋公開辯論時，突然有媒體代表或是周錫瑋方面提出侯友宜的「三一九角色」質問時，才短短的幾分鐘回應時間之內，侯友宜要如何妥適將繁雜的千頭萬緒加以回應？說多了，時間不夠，說少了，有心人就可以見縫插針，跨大雨惡意渲染，侯友宜又何必自己去跳這樣的不公平陷阱？

走過彎路，就要得到教訓！一向是以做實事著稱的侯友宜真的不必隨風起舞，浪費自己的長才去捲入只是打口水仗，務虛而空洞的「電視辯論」混戰當中。

●作者：黃創夏／資深媒體人

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