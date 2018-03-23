釘孤枝》閻亢宗／讓鐵票歸隊　侯友宜應挺身而出辯論

侯友宜為何拒絕辯論？有兩個可能的動機。一是怯戰，這個動機說得過去。1960年美國有史以來第一次的電視辯論，尼克森吃了大虧，導致大選敗於甘逎迪，後來索性拒絕參加，反而選上了。侯友宜不無可能汲取了尼克森經驗。但對此，侯友宜卻說他在新北市有七年多的經歷，對市政非常熟悉，不會怕辯論。若如此，怯戰應非他不參加辯論的原因。

新北市長選舉，民進黨候選人渾沌不明，國民黨檯面上的參選者高下立判，目前呈現侯友宜一枝獨秀的局面。在稍嫌沉悶的選戰中，難得可以激起一點火花的辯論請求，也被侯友宜拒絕了。姑不論選舉辯論本就是一場民主教育，還有很多充分理由，要求侯友宜應該接受辯論。

另一個可能的動機是他自認遙遙領先，沒有必要和對手糾纏。這個動機也說得通，從民調上來看，侯友宜目前完勝可能的對手，確實是超級悍將。他可能不願給弱勢對手藉公開辯論取得「攀龍附鳳效應」（Coattail effect），寧願讓他們保持永遠跟不上的「跛腳鴨症候群」（Lame duck syndrome），因此拒絕辯論。實情若如此，就凸顯侯友宜只是想成就自己，對國家的民主政治教育，和對所屬國民黨的形象，並不放在心上。

上述兩個可能的動機並沒有獲得侯友宜證實，但有兩點卻是他公開說出拒絕辯論的原因。首先，他說「又不是總統大選」，他會用自己的方式向選民報告他的理念。但侯友宜可能忘了，台灣1994年開辦首次的電視辯論，上場的是台北市長選舉，而不是總統大選。國際上國會議員和地方選舉舉行公開辯論亦是常態，例如美國的國會議員、州長、州議員、市長甚至市議員選舉，經常可見公開辯論，顯然辯論並不是總統大選的專利。

其次，候友宜拿出國民黨當擋箭牌，堅持「一切依照黨的遊戲規則走」，並且以「不希望黨內分裂」為由，拒絕辯論。國民黨也順水推舟，取消初選辯論，正好合理化侯友宜不參與辯論的口實。國民黨的文化確實不喜歡黨內辯論，理由也似乎是如侯友宜說的「不希望黨內分裂」，但從國民黨的歷史來看，沒有一次的分裂是因辯論而起，反而是不願意辯論而更形分裂。若辯論真得會讓黨內分裂，那麼今天裂痕最大的應是民進黨，但民進黨好像越辯越團結，國民黨似乎是越不辯越分裂。

因此，無論是從可能的動機，或者侯友宜說出的理由，都無法合理化侯友宜拒絕辯論的決定。這還只是從消極面來看，從積極面來看，基於兩點原因，侯友宜非但不應拒絕辯論，更應該主動擁抱辯論。

首先，外界對候友宜的一些疑慮，必須由他本人澄清，而辯論會是最好的場合。例如周錫瑋間接指涉他的「不藍不綠、不清不楚、不公不義」，以及藍綠都提出質疑的319槍擊案。前者到目前為止都是國民黨的痛，馬王之爭和早期的主流、非主流之爭，及至最近一次國民黨主席選舉，若干人對吳敦義「李登輝第二」的攻擊，都與此有關，侯友宜怎能視若無睹？就後者而言，事關時任刑事局長的侯友宜誠信和人格，他有責任說清楚講明白，否則如何能擔任適格的新北市長？

另一較侯友宜個人立場和德行更重要者，是攸關國民黨谷底翻身的中興大業。按統計研究，公開辯論對一般大眾的影響雖然有限，但對強化政黨認同卻有極大助益。對國民黨而言，馬英九執政八年最大失策，就是讓國民黨的基本盤和中堅力量完全潰散，導致中央到地方選舉兵敗如山倒。國民黨現在最需要的就是重新凝聚支持者向心，才有實力從地方選舉反攻，重新奪回中央執政權。就此而言，即使侯友宜不需要靠辯論贏得新北選舉，但國民黨卻很需要依靠辯論讓鐵票歸隊；侯友宜不該為個人私利，而壞了國民黨的中興大業。

總之，無論是闡釋政策理念、釐清個人立場或者是強化政黨認同，侯友宜都應該接受辯論。更何況辯論還有議題設定的功能，若能夠經由辯論間接打到民進黨的痛處，更能為國民黨重新執政布局加分。基於這些原因，侯友宜還有什麼理由拒絕呢？

●作者：閻亢宗／康寧大學通識教育中心副教授

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