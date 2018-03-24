回家路上被粉絲性侵　AV女優嚇到無法拍床戲

日本 29 歲的 AV 女優櫻井彩以 H 罩杯火辣好身材聞名，在台日兩地均擁有大批支持粉絲，近日她在個人 Twitter 中自爆，去（ 2017 ）年某日晚上結束拍攝回家途中，遭到一名自稱是粉絲的男子性侵得逞，她受到驚嚇，至今心情仍未平復，無法拍攝新作，曝光率大減。

櫻井彩多年前透過成人影音公司「 SOD 」的員工名義出道，掀起極高討論度，隨即在 AV 界打開知名度，人氣居高不下。近日她在個人 Twitter 中寫下，去年遭到性侵後，一直未向任何人提過此事，就連經紀公司也不知情，直到本月，當時自稱是粉絲的性侵犯確定被起訴，才將此事公諸於世，向粉絲們解釋近日工作量減少的原因。