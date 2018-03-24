回家路上被粉絲性侵　AV女優嚇到無法拍床戲

日本 29 歲的 AV 女優櫻井彩以 H 罩杯火辣好身材聞名，在台日兩地均擁有大批支持粉絲，近日她在個人 Twitter 中自爆，去（ 2017 ）年某日晚上結束拍攝回家途中，遭到一名自稱是粉絲的男子性侵得逞，她受到驚嚇，至今心情仍未平復，無法拍攝新作，曝光率大減。
櫻井彩多年前透過成人影音公司「 SOD 」的員工名義出道，掀起極高討論度，隨即在 AV 界打開知名度，人氣居高不下。近日她在個人 Twitter 中寫下，去年遭到性侵後，一直未向任何人提過此事，就連經紀公司也不知情，直到本月，當時自稱是粉絲的性侵犯確定被起訴，才將此事公諸於世，向粉絲們解釋近日工作量減少的原因。
「發生這件事以後，我每次拍片要上演『真槍實彈』就很害怕」，櫻井彩指出，遭到性侵後陰影揮之不去，因此患上了「創傷後壓力症候群」，和男優拍攝時，害怕、緊張的情緒就會莫名湧上心頭，甚至出現過度換氣等症狀，不得已只好暫時停止拍片。
體貼的櫻井彩不希望驚動大家，直到現在才說出實情，文章貼出後，大批粉絲湧入回應，給予支持與鼓勵， AV 女優波多野結衣也前來留言替她打氣。
▲回家路上被粉絲性侵， AV 女優嚇到無法拍床戲。（圖／翻攝自櫻井彩 Twitter ）