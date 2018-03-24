NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈一圖惹怒新莊人　網淚推：很中肯解放軍8軍機　穿越宮古海峽飛行理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
新奇

回家路上被粉絲性侵　AV女優嚇到無法拍床戲

國際中心／綜合報導2018/03/24 09:44
▲回家路上被粉絲性侵， AV 女優嚇到無法拍床戲。（圖／翻攝自櫻井彩 Twitter ）
▲回家路上被粉絲性侵， AV 女優嚇到無法拍床戲。（圖／翻攝自櫻井彩 Twitter ）

日本 29 歲的 AV 女優櫻井彩以 H 罩杯火辣好身材聞名，在台日兩地均擁有大批支持粉絲，近日她在個人 Twitter 中自爆，去（ 2017 ）年某日晚上結束拍攝回家途中，遭到一名自稱是粉絲的男子性侵得逞，她受到驚嚇，至今心情仍未平復，無法拍攝新作，曝光率大減。

櫻井彩多年前透過成人影音公司「 SOD 」的員工名義出道，掀起極高討論度，隨即在 AV 界打開知名度，人氣居高不下。近日她在個人 Twitter 中寫下，去年遭到性侵後，一直未向任何人提過此事，就連經紀公司也不知情，直到本月，當時自稱是粉絲的性侵犯確定被起訴，才將此事公諸於世，向粉絲們解釋近日工作量減少的原因。

「發生這件事以後，我每次拍片要上演『真槍實彈』就很害怕」，櫻井彩指出，遭到性侵後陰影揮之不去，因此患上了「創傷後壓力症候群」，和男優拍攝時，害怕、緊張的情緒就會莫名湧上心頭，甚至出現過度換氣等症狀，不得已只好暫時停止拍片。

體貼的櫻井彩不希望驚動大家，直到現在才說出實情，文章貼出後，大批粉絲湧入回應，給予支持與鼓勵， AV 女優波多野結衣也前來留言替她打氣。


▲回家路上被粉絲性侵， AV 女優嚇到無法拍床戲。（圖／翻攝自櫻井彩 Twitter ）

關鍵字波多野結衣av女優櫻井彩性侵sod
誰說黑貓不上相　日本貓奴手...一圖惹怒新莊人　網淚推：很中肯

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan