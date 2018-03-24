腦波儀評測學習　現代魔法分類帽

桃園市教育局長高安邦看中這項由美國加州一家科技公司研發出的科技產品，未來一定有深遠的發展潛力和應用優勢，引進之後在桃園市11所國小，每所國小30套進行試用。並由龜山區的文華國小和桃園區的桃園國小研發評測App，目的在利用腦波儀的數據，幫助老師了解孩子的能力優勢和性向規畫。

桃園國小今(24)日舉行親職日，校長吳雅芬在家長會中推出驚喜大禮─現代魔法分類帽「兒童性格學習方式取向評測」。這項利用無線藍芽傳輸的腦波儀，同時也是目前國內最夯的穿戴式學習輔具，利用腦波的分析數據，設計App來評測學生的學習取向和優勢。

桃園國小校長吳雅芬說，原本引進的硬體只附了兩個App給我們使用，對於許多面向的評測顯然不足。目前桃園國小透過產學合作，和廠商合作另行開發學習取向的應用程式，針對國小學童的個人差異去做出性向、學習能力和情緒控管等等能力的分析和評測。

今天在家長會會議現場，這套腦波儀的出現讓家長感到非常的驚艷和好奇。家長會會長賴世峰率先戴上裝備進行評測。評測之後他自己看過數據，大讚這項桃小的首創非常的精準。

吳雅芬強調，腦波儀評測的數據，是受測者當下的腦波情況。與受測者受測當下的身心狀況有直接關係，並非一成不變。

這項全國首創的腦波評測儀，因為是戴在頭頂進行評測，評測出的數據和電影哈利波特中的「分類帽」十分的神似雷同，在場的家長也紛紛戲稱這是現代版的魔法分類帽。只是，電影中的分類帽判定學生的性向和能力之後，做為畫分學院的依據；而腦波評測儀評測出的數據，則相當程度的顯示出了學生的學習能力和性格取向，說它是現代版的「分類帽」真的是非常貼切。