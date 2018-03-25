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「台灣妹」風靡日本AV界？達人驚爆：混血留學生也下海

編輯中心／綜合報導2018/03/25 15:52
▲號稱會說 4 種不同語言，而且還是台美混血的正妹「Vivian Lin」。（圖／翻攝自本中官網 , 2018.3.25）
▲號稱會說 4 種不同語言，而且還是台美混血的正妹「Vivian Lin」。（圖／翻攝自本中官網 , 2018.3.25）

日本 AV 界正在掀起一股「台灣瘋」嗎？

日本 AV 片商「E-Body」繼今年 1 月推出了一部，由一名宣稱是「瞞著男友」跑到日本拍片的「台灣超人氣巨乳寫真女星メイメイ（Mei Mei）」主演 AV 之後，其他片商似乎嗅到商機，又準備接連推出另外 2 名台灣新人的作品。


號稱是偷偷跑到日本拍片的台灣超人氣巨乳寫真女星「メイメイ（Mei Mei）」。（圖／翻攝自 E-Body 官網 , 2018.3.25）

其中一名是號稱有「性愛中毒症狀」的美少女「ウー・ウォンリン（吳文玲，音譯）」，另一位則是「ビビアン・リン（Vivian Lin）」；而後者竟是一名會說 4 種不同語言，台美混血的正妹！


號稱有「性愛中毒症狀」的美少女「ウー・ウォンリン」。（圖／翻攝自 kawaii* 官網 , 2018.3.25）

據「AV 達人」一劍浣春秋表示，這位由片商「本中」所推出的新人「Vivian Lin」，背景設定為「爸爸是美國人、媽媽是台灣人」的混血正妹，本身還會說 4 種不同的語言，因為實在太喜歡日本動漫、電玩，才會跑到日本留學，最後因緣際會下海拍攝 AV。


號稱是台美混血的正妹「Vivian Lin」。（圖／翻攝自一劍浣春秋部落格「PLAY NO.1」 , 2018.3.25）


號稱是台美混血的正妹「Vivian Lin」。（圖／翻攝自一劍浣春秋部落格「PLAY NO.1」 , 2018.3.25）

雖然這樣的「角色設定」是否為真，難以確認，不過眼看日本 AV 片商接連力捧「台灣妹」，看來不可否認，這樣的主題似乎頗受歡迎。

關鍵字台灣妹台灣瘋日本av一劍浣春秋vivian lin
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