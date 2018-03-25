影／神反擊！三寶換車道「想切就切」　BMW霸氣撞回去

想「強制登出」？門都沒有！昨（ 24 ）日下午一輛 BMW 轎車行經國道 10 號往旗山方向時，遇到前方一輛 LEXUS 轎車，疑似沒有注意路況直接變換車道，導致 BMW 險被迫下交流道，不過駕駛也不是省油的燈，霸氣將對方撞回原車道，過程全被後方車輛的行車記錄器通通拍下。

從影片中可見，LEXUS 先是平穩的行駛在中間車道，突然打了右轉燈想直接切到外車道，卻疑似沒有注意路況，導致後方駛來的 BMW 差點被「強制登出」下交流道。這時，BMW 霸氣回擊，直接將 LEXUS 擠回原車道；而 LEXUS 駕駛似乎受到驚嚇，放慢速度繼續行駛在中間車道。