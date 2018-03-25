影／神反擊！三寶換車道「想切就切」　BMW霸氣撞回去

想「強制登出」？門都沒有！昨（ 24 ）日下午一輛 BMW 轎車行經國道 10 號往旗山方向時，遇到前方一輛 LEXUS 轎車，疑似沒有注意路況直接變換車道，導致 BMW 險被迫下交流道，不過駕駛也不是省油的燈，霸氣將對方撞回原車道，過程全被後方車輛的行車記錄器通通拍下。
從影片中可見，LEXUS 先是平穩的行駛在中間車道，突然打了右轉燈想直接切到外車道，卻疑似沒有注意路況，導致後方駛來的 BMW 差點被「強制登出」下交流道。這時，BMW 霸氣回擊，直接將 LEXUS 擠回原車道；而 LEXUS 駕駛似乎受到驚嚇，放慢速度繼續行駛在中間車道。
後方內線車道一名網友將行車記錄器畫面上傳到臉書社團「爆料公社」，並表示自己也是遭該輛 LEXUS 硬擠的受害者，當下還告訴身旁的女友「這種開法遲早撞車」，果然沒幾分鐘就發生車禍。
其他網友看了影片後，紛紛留言「水喔～撞下去整個心情 100 分」、「太療癒，忍不住按重播」、「路上粉多找不到人生道路方向，只能把它導回正道」、「一堆三寶方向燈打了就要轉，後視鏡裝飾用的，都沒在看的…」，也有網友大讚 BMW 駕駛的臨場反應，表示「這才是標準安全的開車，撞開總比失控好」。