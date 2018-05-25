女大生「快閃口交」巡迴　引萬人響應急刪文

中國大陸西安一名女大生「 Rill 醬」，日前突發奇想舉辦了一個全國巡迴「快閃口交」活動，每天活動文章 PO 出後，第一個抵達指定地點的網友就能獲得免費口交服務。沒想到活動訊息遭網友轉發到《微博》，引發近 10 萬人點閱及轉發，迫使 Rill 醬只能趕緊刪文並且停止活動， 她無奈地問「我到底哪裡做錯了」。
綜合陸媒報導指出， Rill 醬日前宣布舉辦「初夏偶遇」活動，聲稱活動期間將不定期出現在中國大陸的各大城市，欲參加的網友需要準備一份近 6 個月的體檢報告，第一個遇見他的網友就能替他免費口交服務一次。
▲Rill 醬舉辦「初夏預選」的活動。（圖／翻攝自微博）
Rill 醬擔心這活動會引起警方注意，特別交代網友不能「傳到牆內」，沒想到還是有網友將照片及活動內容都轉 PO 到《微博》，瞬間超過 10 萬名網友點閱及轉發， Rill 醬只能趕緊將近兩年的文章、照片及轉發內容刪除。
由於 Rill 醬受到網友批評及質疑，無奈地表示之前第一次談戀愛就遭到渣男騙砲，因此才沉淪在性愛的世界裡，網路也只是他的一個避風港，讓他能得到關愛與注目，他不明白，自己到底哪裡做錯了。
▲Rill 醬宣告，第一個遇見他的網友就能提供免費口交服務一次。（圖／翻攝自微博）