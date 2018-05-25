女大生「快閃口交」巡迴　引萬人響應急刪文

中國大陸西安一名女大生「 Rill 醬」，日前突發奇想舉辦了一個全國巡迴「快閃口交」活動，每天活動文章 PO 出後，第一個抵達指定地點的網友就能獲得免費口交服務。沒想到活動訊息遭網友轉發到《微博》，引發近 10 萬人點閱及轉發，迫使 Rill 醬只能趕緊刪文並且停止活動， 她無奈地問「我到底哪裡做錯了」。

綜合陸媒報導指出， Rill 醬日前宣布舉辦「初夏偶遇」活動，聲稱活動期間將不定期出現在中國大陸的各大城市，欲參加的網友需要準備一份近 6 個月的體檢報告，第一個遇見他的網友就能替他免費口交服務一次。