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肉房東的誘惑！爆乳求「陪睡抵1年房租」　網嚇：會榨乾

國際中心／綜合報導2018/05/26 09:58
▲男子告知最近手頭緊，女房東立即開出超優惠的「房租減免條件」，聲稱只要到家中陪她一次，就可以抵掉 1 整年的租金。（圖／翻攝自微博）
▲男子告知最近手頭緊，女房東立即開出超優惠的「房租減免條件」，聲稱只要到家中陪她一次，就可以抵掉 1 整年的租金。（圖／翻攝自微博）

這麼佛心的租屋條件，卻把房客給嚇壞了！近日在大陸微博瘋傳這張房東的照片與對話紀錄截圖，女房東發現男子欠房租未繳交，急忙透過微信聯繫對方，男子告知最近手頭緊，房東立即開出超優惠的「房租減免條件」，聲稱只要男房客到家中陪她一次，就可以抵掉 1 整年的租金，但男子看了房東的照片卻嚇得直回「我今天盡快匯錢給妳！」

對話紀錄中，女房東詢問「房租拖很久了，什麼時候給？」男房客表示最近手頭緊，懇求房東再通融幾天，豈料女房東竟回「不給也行，下班來我家，陪陪我，房租就不要了」，男房客嚇得直說「我今天盡快匯錢給妳」，房東仍不死心，要求「我只要一次，今年就不用給房租了，你考慮一下！我在家等你」。

照片中可見，身材豐腴的女房東戴著白色粗框眼鏡，配上鼻環和舌環格外時髦，拍照時還不忘擺出吐舌頭的表情，身著粉色低胸上衣的她，露出傲人事業線，胸前豪乳呼之欲出，滿心期盼可以將男房客色誘回家。文章在微博引發熱議，事後更被轉載至臉書社團「爆笑公社」。

網友看了不禁同情男房客的遭遇，卻忍不住笑意，紛紛回應「直接退租」、「關燈牙一咬就過了」、「一次一年，換一輩子陰影」、「忍一下吧！小兄弟」、「這個借高利貸我也要還…」


▲身材豐腴的女房東戴著白色粗框眼鏡，配上鼻環和舌環格外時髦，拍照時還不忘擺出吐舌頭的表情。（圖／翻攝自微博）

關鍵字房東爆乳租金陪睡房客
男子疑成「騎士母豬」　網：母湯啦貓哥哥們當比例尺　記錄小貓...

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