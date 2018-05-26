肉房東的誘惑！爆乳求「陪睡抵1年房租」　網嚇：會榨乾

這麼佛心的租屋條件，卻把房客給嚇壞了！近日在大陸微博瘋傳這張房東的照片與對話紀錄截圖，女房東發現男子欠房租未繳交，急忙透過微信聯繫對方，男子告知最近手頭緊，房東立即開出超優惠的「房租減免條件」，聲稱只要男房客到家中陪她一次，就可以抵掉 1 整年的租金，但男子看了房東的照片卻嚇得直回「我今天盡快匯錢給妳！」

對話紀錄中，女房東詢問「房租拖很久了，什麼時候給？」男房客表示最近手頭緊，懇求房東再通融幾天，豈料女房東竟回「不給也行，下班來我家，陪陪我，房租就不要了」，男房客嚇得直說「我今天盡快匯錢給妳」，房東仍不死心，要求「我只要一次，今年就不用給房租了，你考慮一下！我在家等你」。