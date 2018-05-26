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美、澳航空就是不改「中國台灣」　大陸氣炸：死性不改！

國際中心／綜合報導2018/05/26 11:30
▲美國目前仍有多家航空公司不甩大陸要求，堅決不將台灣改為「中國台灣」。（圖／翻攝自 Dallas Morning News , 2018.5.26）
▲美國目前仍有多家航空公司不甩大陸要求，堅決不將台灣改為「中國台灣」。（圖／翻攝自 Dallas Morning News , 2018.5.26）

中國大陸近來向全球多家航空公司發出限時通牒，要求禁止將台灣、香港等地列為「國家」，否則將遭到大陸官方處罰。儘管目前已有多家航空低頭，但美國多家航空公司，以及澳洲航空仍堅持不改，讓大陸當局氣炸，直接對這些航空公司發出警告與斥責，要求要「立刻更改」。

據了解，目前包括了加拿大航空（Air Canada）、德國漢莎航空（Lufthansa）、英國航空（British Airways）、嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia），以及菲律賓航空（Philippine Airlines）等超過 20 家航空公司已對大陸低頭，並且按照要求改變了各自官網上對於台灣的標註。


美國航空（American Airlines）的官網上，並沒有將台灣改為「中國台灣」。（圖／翻攝自美國航空官網 , 2018.5.26）

不過美國許多航空公司仍然不甩這些要求，包括了達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines），以及聯合航空（United Airlines）等公司，到現在仍不願把網站上的「台灣」改成「中國台灣」；此外，澳洲航空（Qantas）也不理會此項要求，讓大陸氣炸，表示已經對這些企業發出了警告與斥責，再次要求他們必須立即更改！

大陸官媒《環球時報》日前還點名，美國航空、達美航空、聯合航空、夏威夷航空（Hawaiian Airlines），以及澳洲航空堅決不把台灣改為「中國台灣」，痛批此舉是「死性不改！」

關鍵字死性不改航空中國台灣施壓
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