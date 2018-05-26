影／每分鐘射1200發　克拉克18被選為最致命手槍

根據美國「國家利益」( National Interest）期刊網站評比，奧地利槍匠克拉克( Gaston Glock）在1980年代推出的GLOCK 17 9公厘手槍贏得奧地利陸軍的合約，之後推出的各個型號獲得全球各國軍警採用。GLOCK 手槍最大特點是採用塑膠聚合物材質，能夠大幅減輕槍隻重量。

奧地利武器製造商克拉克（GLOCK）生產的手槍獲得全球執法單位與軍方採用，我國國安局也採購 GLOCK 手槍作為正副總統隨扈配槍。美國媒體就選出能夠全自動射擊的 GLOCK 18 手槍是地球上最致命的手槍。

GLOCK 17 手槍獲得奧地利反恐單位「眼鏡蛇作戰司令部」( Einsatzkommando Cobra ）採用後，克拉克公司推出可全自動射擊的 GLOCK 18 手槍。GLOCK 17與18在外型與尺寸相同，GLOCK 18 在滑套上裝有射擊模式選擇鈕，能夠選擇全自動或半自動射擊。

1982年時， GLOCK 18 手槍在50英呎的射擊測試中，完成33個彈夾不間斷射擊，每分鐘最大射速可達 1200 發，幾乎與德軍令人害怕的 MG42 機槍差不多。

1999年開始，新推出的 GLOCK 18 在套筒下前方設有導軌，以安裝各種戰術配件，另外亦在握把上有手指凹槽。 GLOCK 18C 在槍管前裝上槍口補償裝置，在槍管頂部開兩個橢圓形的孔，利用全自動射擊時排出氣體抑制槍口射擊後揚起方向。

GLOCK 18 的使用國家包括義大利、牙買加、美國、馬來西亞、荷蘭、希臘、阿根廷與奧地利等國軍警。由於是受限制的全自動武器，生產量和銷售量都很小，因此世界各地都很少見，在美國民間只有少數人擁有，許多槍械玩家則是違法將 GLOCK 17 手槍改裝成全自動射擊版本。

在好萊塢電影中，也經常出現 GLOCK 18 手槍射擊的畫面。值得一提的是，美軍特種部隊 2003 年 12 月緝拿前伊拉克領導人海珊時，在他躲藏處找出一把 GLOCK 18 手槍。

GLOCK 18 手槍影片。（ 影片提供:GLOCK PISTOL）