床照曝光！網紅遭爆「已婚激戰土豪」　粉絲怒轟：不要臉

中國大陸知名網紅馮提莫（本名馮亞男）長相甜美可愛，廣獲大批粉絲喜愛，不料日前竟傳出對外隱瞞已婚身分，甚至在婚後四處陪睡土豪，震驚外界。雖然「馮提莫工作室」第一時間出面否認，但風波一波未平一波又起，近日網路上瘋傳多張露臉床照、激戰前的直播等，連登記結婚的資料也一併曝光，讓不少粉絲好心碎，直呼：「太裝了！簡直不要臉太噁心！」
網路女主播「軒子巨 2 兔」的前助理陳賢爆料，馮提莫早在 2015 年就嫁給一名遊戲實況主，卻仍對外宣稱單身，甚至在婚後四處陪睡土豪，曾有土豪怕事後被仙人跳，拍下兩人的床照自保，不料照片卻被散播出去，連軒子巨 2 兔也親眼看過那些露骨床照。 消息曝光後，在中國大陸直播、娛樂圈掀起軒然大波，還有網友肉搜發現，馮提默的老公應該是另名遊戲實況主「餅乾狂魔」，近日網路上更瘋傳多張馮提莫的床戰照及直播片段，鬧得沸沸揚揚。
▲網友猜測，馮提莫傳聞中的老公應該是另一名《鬥魚 TV 》遊戲實況主「餅乾狂魔」。（圖／翻攝自微博）
▲馮提莫登記結婚的資料也一併浮出檯面。（圖／翻攝自微博）
有網友指出，和馮提莫在床上相擁的就是經常在聊天室出現的某知名土豪，對方甚至已婚、有小孩；另外，再對比「餅乾狂魔」的動態，可見他應是在 4 月就得知馮提莫偷吃，2 人正準備協議離婚。隨著事件越演越烈，大批粉絲傷透了心，紛紛心碎嘆「好好做直播不好嗎？掙的不夠多嗎？真的是家庭都不要了」、「太裝了！以前覺得她還挺不錯，現在簡直不要臉太噁心」，引發熱議。
▲有網友指出，在床上和馮提莫相擁的男人，正是實況主「餅乾狂魔」。（圖／翻攝自微博）