床照曝光！網紅遭爆「已婚激戰土豪」　粉絲怒轟：不要臉

中國大陸知名網紅馮提莫（本名馮亞男）長相甜美可愛，廣獲大批粉絲喜愛，不料日前竟傳出對外隱瞞已婚身分，甚至在婚後四處陪睡土豪，震驚外界。雖然「馮提莫工作室」第一時間出面否認，但風波一波未平一波又起，近日網路上瘋傳多張露臉床照、激戰前的直播等，連登記結婚的資料也一併曝光，讓不少粉絲好心碎，直呼：「太裝了！簡直不要臉太噁心！」

網路女主播「軒子巨 2 兔」的前助理陳賢爆料，馮提莫早在 2015 年就嫁給一名遊戲實況主，卻仍對外宣稱單身，甚至在婚後四處陪睡土豪，曾有土豪怕事後被仙人跳，拍下兩人的床照自保，不料照片卻被散播出去，連軒子巨 2 兔也親眼看過那些露骨床照。 消息曝光後，在中國大陸直播、娛樂圈掀起軒然大波，還有網友肉搜發現，馮提默的老公應該是另名遊戲實況主「餅乾狂魔」，近日網路上更瘋傳多張馮提莫的床戰照及直播片段，鬧得沸沸揚揚。