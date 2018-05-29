媳婦遭公公「撿到槍」狂罵　婆婆爆料：他感情不太順

如何處理跟公婆之間的關係是媳婦們的一大課題，一名女網友透露，自己的媽媽近日身體不舒服，因此她常帶孩子回娘家過夜，卻引起公公不滿，質問她「我們對妳不好？一直跑回去是什麼意思」。
「說真的，我真的沒有很常回娘家」該名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，媽媽最近從樓梯跌下來，身體的疼痛讓她心情很沮喪，因此自己這陣子常帶著孩子回娘家過夜，「所謂的常常...一個月 2 次吧？」
不料此舉卻讓公公不滿，敲她房門興師問罪「我們對妳不好？一直跑回去是什麼意思？」原 po 解釋自己這個月才回家 2 次，但公公仍不開心地說「回去就回去，有必要過夜嗎？不怕被鄰居講話？」原 po 則回應，鄰居本來就愛說八卦，自己覺得無所謂。
公公接著又轉移話題，指責原 po 常帶小孩到親子館玩，吃飯時間都不見人影，原 po 則反駁說自己都有回家煮飯，且孩子在親子館有朋友，沒見到面孩子會傷心，公公再罵「小朋友最好會知道傷心啦！吃飯時間就要準時回家！」原 po 回了句「爸，我三餐都有煮給媽吃，是你不在家不是我」，不料公公卻生氣地甩門離去。
原 po 無奈地表示，自己不是故意要跟公公頂嘴，但也無法理解公公為何突然火氣這麼大，像「撿到槍」一樣，「難道是跟小三吵架了嗎？」
婆婆之後更爆料指出公公最近「感情」不太順，「有好一陣子都沒有撿汽車旅館的茶包回來泡，婆婆那方面又不給他，所以很焦躁。」原 po 也強調婆婆對她很好，平時會主動問媽媽有沒有人照顧，然後命令老公載她回娘家，把事情處理好再回家。
文章引發網友討論，紛紛留言表示「什麼時代了，只要妳老公願意，結婚住娘家也沒人有資格說什麼」、「公公大姨爹來了」、「你公公自己有小三都不怕鄰居講，他的邏輯是什麽」、「好有趣的一家子，我以為只有本土劇，才看得到這種劇本」。