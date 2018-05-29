媳婦遭公公「撿到槍」狂罵　婆婆爆料：他感情不太順

如何處理跟公婆之間的關係是媳婦們的一大課題，一名女網友透露，自己的媽媽近日身體不舒服，因此她常帶孩子回娘家過夜，卻引起公公不滿，質問她「我們對妳不好？一直跑回去是什麼意思」。

「說真的，我真的沒有很常回娘家」該名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，媽媽最近從樓梯跌下來，身體的疼痛讓她心情很沮喪，因此自己這陣子常帶著孩子回娘家過夜，「所謂的常常...一個月 2 次吧？」

不料此舉卻讓公公不滿，敲她房門興師問罪「我們對妳不好？一直跑回去是什麼意思？」原 po 解釋自己這個月才回家 2 次，但公公仍不開心地說「回去就回去，有必要過夜嗎？不怕被鄰居講話？」原 po 則回應，鄰居本來就愛說八卦，自己覺得無所謂。