不畏施壓　BBC調查：11家國際企業把台灣列國家

近來中國大陸對全球各國的航空業施壓，要求不得將台灣、香港等地列為「國家」，許多航空公司已經屈服，不過包括美國、澳洲等地，仍有部分航空就是不低頭，不願將台灣改成「中國台灣」。對此，英國廣播公司（BBC）中文網進一步隨機調查全球百家國際知名企業，發現其中尚有 11 家企業不畏中國大陸的施壓，仍將台灣放在「國家」的欄目中。

根據《BBC 中文網》報導，經過隨機抽樣全球 100 家國際知名企業後發現，其中尚有 11 家企業把台灣放在「國家」的欄目中，另有 8 家企業使用包括「中國台灣」等帶有一中意涵的詞彙來稱呼台灣，還有 71 家企業是使用「地區」、「位置」、「城市」或「國家或地區」等較為模糊的詞彙來進行分類。