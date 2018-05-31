不畏施壓　BBC調查：11家國際企業把台灣列國家

近來中國大陸對全球各國的航空業施壓，要求不得將台灣、香港等地列為「國家」，許多航空公司已經屈服，不過包括美國、澳洲等地，仍有部分航空就是不低頭，不願將台灣改成「中國台灣」。對此，英國廣播公司（BBC）中文網進一步隨機調查全球百家國際知名企業，發現其中尚有 11 家企業不畏中國大陸的施壓，仍將台灣放在「國家」的欄目中。
根據《BBC 中文網》報導，經過隨機抽樣全球 100 家國際知名企業後發現，其中尚有 11 家企業把台灣放在「國家」的欄目中，另有 8 家企業使用包括「中國台灣」等帶有一中意涵的詞彙來稱呼台灣，還有 71 家企業是使用「地區」、「位置」、「城市」或「國家或地區」等較為模糊的詞彙來進行分類。
▲英國服裝品牌 ASOS 的網站上，並未將台灣列為「中國台灣」。（圖／翻攝自 ASOS 官網 , 2018.5.31）
報導指出，11 家將「台灣」或「中華民國」放在「國家」欄目中的企業，包含了推特（Twitter）、網飛（Netflix）、HTC、Prada、香奈兒（Chanel）、ASOS、H&M 台灣版網站、Puma、三越伊勢丹、肯德基（KFC）、飛雅特汽車（Fiat）等等。
至於將台灣列為「中國台灣」、「中華台北」，以及「台灣地區」的公司，則包括了聯想（Lenovo）、惠普（HP）、路易威登（Louise Vuitton）、標緻汽車（Peugeot）、本田汽車（Honda）、戴姆勒（Daimler，即賓士汽車）、福特汽車（FORD）、希爾頓酒店（Hilton）。