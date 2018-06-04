摩鐵驚見「黃金曲線椅」還附使用說明書　網讚：好工具

現代科技日新月異，難道「八爪椅」已經落伍了？有女網友分享，自己入住摩鐵休息，驚見一張「黃金曲線椅」，讓她看後霧煞煞，直到發現一旁的姿勢換位說明書才恍然大悟。許多網友看後也紛紛大讚：「好工具」。

女網友在臉書社團「爆廢公社」傳照表示，自己去汽車旅館住都會看到這張椅子，由於椅子的弧度彎曲，她不禁質疑「怎麼睡覺？應該一直滑下去吧？」正當她滿頭問號的同時，突然發現一旁的使用說明書，猛然一看竟是 9 種性愛姿勢變換教學，不僅含括女上男下、男上女下、正面來、背面來，甚至還有雙方皆躺下與男性站立等體位，讓她頓時明白這張椅子的用意，嬌羞至極。