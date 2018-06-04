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摩鐵驚見「黃金曲線椅」還附使用說明書　網讚：好工具

生活中心／綜合報導2018/06/04 17:01
▲摩鐵驚見「黃金曲線椅」還附使用說明書， 網友狂讚「好工具」。（圖／取自臉書社團爆廢公社）
▲摩鐵驚見「黃金曲線椅」還附使用說明書， 網友狂讚「好工具」。（圖／取自臉書社團爆廢公社）

現代科技日新月異，難道「八爪椅」已經落伍了？有女網友分享，自己入住摩鐵休息，驚見一張「黃金曲線椅」，讓她看後霧煞煞，直到發現一旁的姿勢換位說明書才恍然大悟。許多網友看後也紛紛大讚：「好工具」。

女網友在臉書社團「爆廢公社」傳照表示，自己去汽車旅館住都會看到這張椅子，由於椅子的弧度彎曲，她不禁質疑「怎麼睡覺？應該一直滑下去吧？」正當她滿頭問號的同時，突然發現一旁的使用說明書，猛然一看竟是 9 種性愛姿勢變換教學，不僅含括女上男下、男上女下、正面來、背面來，甚至還有雙方皆躺下與男性站立等體位，讓她頓時明白這張椅子的用意，嬌羞至極。

此文一出，許多網友紛紛讚爆這張椅子：「好工具」、「這個椅子棒！什麼姿勢都可以深入！」「很強很強，雙修一定會讓功力大增」、「好像很符合人體工學」、「 每一格感覺都能頂到底」；不過，也有人質疑這張椅子是否不適用於矮個頭女性：「我比較好奇，女生如果不高，是不是踩不到底」。此外，還有網友提醒，首先要有男朋友（女朋友），並徵求對方意願，畢竟不是每個人都愛這玩意兒。


▲ 9 種性愛姿勢變換教學，不僅含括女上男下、男上女下、正面來、背面來，甚至還有雙方皆躺下與男性站立等體位，讓人看了臉紅心跳。（圖／取自臉書社團爆廢公社）

關鍵字體位性愛姿勢摩鐵八爪椅黃金曲線椅汽車旅館
聽不見的狗狗被誤會不聽話　...

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