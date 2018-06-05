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正妹參選人「婚紗」宣傳照曝光　網笑：還以為是潘迎紫

生活中心／綜合報導2018/06/05 15:38
▲高雄正妹參選人蔡宜芳穿婚紗拍宣傳照，網友直說長得像影星潘迎紫。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）
▲高雄正妹參選人蔡宜芳穿婚紗拍宣傳照，網友直說長得像影星潘迎紫。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

年底選舉競爭激烈，各參選人都戰戰兢兢、花招百出。高雄市一名議員參選人就出奇招穿上「婚紗」拍宣傳照，並在街頭的大型看版上寫下「高雄，我願意」，畫面相當吸睛。照片被 PO 網後，立刻引起網友熱議，有網友笑稱「不說我以為是我偶像潘迎紫呢」。

一名網友在臉書社團爆廢公社傳照表示「現在參選人的招式越來越多了，路過時看到覺得傻眼。」仔細一看，正是高雄市議員參選人蔡宜芳的巨型宣傳看版，她身穿白色婚紗、手持捧花，露出甜美笑容，散發一股氣質出眾的迷人仙氣，且看板上還寫著「高雄，我願意」標語，畫面十分引人注目。


▲蔡宜芳身穿白色婚紗、手持捧花，甜笑拍宣傳照。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

這張婚紗宣傳照成功在網路上引起話題，網友持兩面看法，不少男性網友回應「我願意」、「沒有溝 扣分」、「不知道要聘金嗎？」「長輩沒出來見人不娶」、「出頭越來越多，下次不就比基尼了」；另也有網友認為高雄市民未必埋單「但是高雄不願意啊」、「妳有想過高雄的感受嗎？」「可能真的有人名字叫高雄」。另還有網友覺得蔡宜芳撞臉藝人：「不說我以為是我偶像潘迎紫呢」，逗得網友們哈哈大笑。


▲有網友覺得蔡宜芳撞臉藝人潘迎紫。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）


▲蔡宜芳在臉書 PO 照寫下「整個城市都是我的媒人婆，高雄我愛你愛你愛你。」（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

關鍵字蔡宜芳高雄市議員正妹婚紗選舉潘迎紫
球場上Try過的熱血滋味令人回味膽小鬼勿入　僵屍密室逃脫推中文版

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