正妹參選人「婚紗」宣傳照曝光　網笑：還以為是潘迎紫

年底選舉競爭激烈，各參選人都戰戰兢兢、花招百出。高雄市一名議員參選人就出奇招穿上「婚紗」拍宣傳照，並在街頭的大型看版上寫下「高雄，我願意」，畫面相當吸睛。照片被 PO 網後，立刻引起網友熱議，有網友笑稱「不說我以為是我偶像潘迎紫呢」。

一名網友在臉書社團爆廢公社傳照表示「現在參選人的招式越來越多了，路過時看到覺得傻眼。」仔細一看，正是高雄市議員參選人蔡宜芳的巨型宣傳看版，她身穿白色婚紗、手持捧花，露出甜美笑容，散發一股氣質出眾的迷人仙氣，且看板上還寫著「高雄，我願意」標語，畫面十分引人注目。