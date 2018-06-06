笑翻！他遞面紙給哭泣正妹反被搭訕　下秒結局竟神展開

有些機會一旦錯過就再也回不來了！一名單身多年的男網友， 4 年前酒醉搭捷運時遇到一名正妹在車上哭泣，好心遞上面紙並聽對方訴說傷心事，準備下車前突被正妹要聯絡方式，沒想到男網友竟發揮耍帥功力，瞬間讓劇情神展開笑翻大批人！

男網友在 PTT 上發文，表示自己的人生中曾遇過許多正在哭泣的陌生人，但他並不知如何幫助他們，即使已是資深「魯蛇」也時常感到無能為力，為此養成隨身攜帶面紙的習慣，希望若再遇到哭泣的人們，至少能給予面紙讓對方擦眼淚。

接著，男網友回憶起 4 年前一段往事，當時的他參加公司聚餐後喝醉，便帶著醉意搭上晚間 11 點半左右的捷運文湖線。因時間已晚車上乘客不多，男網友注意到一名講電話的漂亮 OL 傷心哭泣，猜測她應該是失戀了，就鼓起勇氣將面紙放到 OL 不停拭淚的手上， OL 先是一陣驚訝，接著馬上露出微笑說了聲謝謝，「那一刻，我想，我做了一件正確的、有意義的事。」