笑翻！他遞面紙給哭泣正妹反被搭訕　下秒結局竟神展開

有些機會一旦錯過就再也回不來了！一名單身多年的男網友， 4 年前酒醉搭捷運時遇到一名正妹在車上哭泣，好心遞上面紙並聽對方訴說傷心事，準備下車前突被正妹要聯絡方式，沒想到男網友竟發揮耍帥功力，瞬間讓劇情神展開笑翻大批人！
男網友在 PTT 上發文，表示自己的人生中曾遇過許多正在哭泣的陌生人，但他並不知如何幫助他們，即使已是資深「魯蛇」也時常感到無能為力，為此養成隨身攜帶面紙的習慣，希望若再遇到哭泣的人們，至少能給予面紙讓對方擦眼淚。
接著，男網友回憶起 4 年前一段往事，當時的他參加公司聚餐後喝醉，便帶著醉意搭上晚間 11 點半左右的捷運文湖線。因時間已晚車上乘客不多，男網友注意到一名講電話的漂亮 OL 傷心哭泣，猜測她應該是失戀了，就鼓起勇氣將面紙放到 OL 不停拭淚的手上， OL 先是一陣驚訝，接著馬上露出微笑說了聲謝謝，「那一刻，我想，我做了一件正確的、有意義的事。」
就這樣，男網友默默陪伴 OL ，直到下車前一刻突然被對方叫住，除了向他再次道謝也開口詢問連絡方式，認為可與男網友交個朋友，怎料這時車門打開「我走出一步轉身說：妳長得這麼漂亮，若是哭著臉太糟塌了。」說完車門隨即關上，男網友帶著帥氣的微笑轉身離開，但「直到現在我都還在想，我他媽的是白痴嗎？」
超展開劇情讓網友看完紛紛笑倒留言「那個 OL 一定黑人問號」、「結局應該結婚啊，這劇本怎麼寫的？換一個編劇來」、「原 po 果然喝到失去判斷力 www 」、「月老：乾，我牽線牽了這麼久，怎麼你一杯下去都沒了」笑男網友根本自斷姻緣。但也有網友笑稱「乖乖不亂給陌生人聯繫方式，媽媽教得好」、「聰明絕頂很懂得保護自己」，甚至認為「原 po 這篇文目的絕對是想找回當初錯失的聯絡方式！」
※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※