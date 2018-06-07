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看趨勢／全球鬧醫師荒　Google AI成救星？

記者易皓瑜／台北報導2018/06/07 11:35
▲Google AI 產品經理 Daniel Tse 致力於 AI 在醫學檢測、疾病預防方面的應用。（圖／易皓瑜攝 , 2018.06.06）
▲Google AI 產品經理 Daniel Tse 致力於 AI 在醫學檢測、疾病預防方面的應用。（圖／易皓瑜攝 , 2018.06.06）

全球面臨醫療人才短缺問題，而醫學又是一門觀察與判斷的學科，看準未來龐大商機， Google 因而引入人工智慧於醫學應用上，如利用 AI 與機器學習深度運算，協助醫學影像辨識，讓 AI 成為當今醫師診療時的得力助手。

在印度，每年有百萬人因為眼科醫師短缺，當地 45％ 的糖尿病患者還來不及接受診斷就失明，而糖尿病患者要防範失明，極需眼底視網膜篩檢。 Google 便在印度引進 AI 技術進行醫學影像辨識。最新研究指出， AI 判讀結果的準確度逼近視網膜專科醫師。

除了協助醫學影像的辨識， AI 還能預測醫師無法從影像預知的疾病，透過導入大量影像，機器就能評估疾病風險，如心血管疾病、癌症等。待 AI 累積大量經驗、準確率高，最終就無須透過人工介入，可讓機器自行辨識。目前已用於淋巴結中的乳腺癌轉移瘤檢測，以及糖尿病視網膜病變等。

人工智慧在醫療領域的發展潛力十分龐大，而這項技術在全球的可接近性也尤其重要。根據 Google 機器人學習數百項訓練模型發現，儘管研究尚處相當早期的階段，模型的曲線下面積 ( AUC ) 達到 0.7 (演算法正確度達 70% )。同時在定位腫瘤的準確率達到 89％ ，已高於人類病理學家的 73% 。

Google AI 產品經理 Daniel Tse 說明，目前 Google AI 演算模型已在醫學期刊與醫學模型等發表研究結果，未來可望將相關技術帶到實際應用中。

目前 Google 也積極與監理單位進行合作以取得核准，像是美國食藥署 ( FDA ) 以及歐盟等相關單位，而臨床驗證的部份則攜手硬體廠商 Nikon 等合作。可預見的是，未來人工智慧演算法雖然無法取代醫生，但可望成為推行醫療行業向前邁進的重要工具。

 

關鍵字googleaifda醫師醫學影像辨識
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