治療犬還兼當幼貓保母　犬星人就是要給大家滿滿的愛

所謂的治療犬即是以動物輔助治療為概念，接受過專業訓練的狗狗，這些狗狗不僅能提升病人的求生意志，還有療癒心靈的效果。在美國就有隻名為Winnie的約克夏，不僅擔當治療犬還兼照顧幼貓，原來是牠的主人Casaundra加入北卡羅萊納州名為 Juliet’s House Animal Rescue的動物救援組織，也開啟了Winnie擔任幼貓保母的生涯。

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