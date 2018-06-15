治療犬還兼當幼貓保母　犬星人就是要給大家滿滿的愛

所謂的治療犬即是以動物輔助治療為概念，接受過專業訓練的狗狗，這些狗狗不僅能提升病人的求生意志，還有療癒心靈的效果。在美國就有隻名為Winnie的約克夏，不僅擔當治療犬還兼照顧幼貓，原來是牠的主人Casaundra加入北卡羅萊納州名為 Juliet’s House Animal Rescue的動物救援組織，也開啟了Winnie擔任幼貓保母的生涯。
今年七歲的Winnie，剛出生時曾因體重過輕，在動物醫院待了一個月，實際上牠出生於黑心的飼養業者家中，當時因為新聞播報此黑心不法事件，沒收了50至60隻的狗狗，每隻身上都多少帶著病痛，尤其有些是被當作生產工具的老狗狗。Casaundra看見新聞後便決定收養其中一隻可憐的狗狗，當時Winnie因為體重過輕，加上病得很嚴重，一開始動物醫院甚至要求她簽下如果發生了不可抗因素，便放棄治療的切結書，幸虧後來查明是因為寄生蟲的關係。（圖／翻攝自winnie.therapydog@ig）
治療好後的Winnie便被Casaundra帶回家中，但因為Winnie的消化系統非常脆弱，Casaundra擔心牠可能在家中無法得到妥善照顧，所以便將牠帶去公司一起上班，也就近照看牠，相信也是因為如此，Winnie是隻十分安靜有耐心，也樂於親近人類的狗狗。（圖／翻攝自akc.org）
當Winnie2歲時，Casaundra讀了本名為The Genius of Dogs的書，提到研究顯示人與狗之間有著強大聯繫力，這本書也有講述關於治療犬。Casaundra將Winnie帶去上班後，發現牠十分樂於接觸陌生人，在看了書後，她便決定帶著Winnie去參加治療犬培訓課程，後來經過測驗，Winnie被分配到當地的兒童醫院進行志工服務。（圖／翻攝自akc.org）
醫院裡的小朋友都十分熱愛Winnie，Casaundra用「小小的狗有能力照亮黑暗的日子。」來形容牠，這隻體型始終沒有超過1.5公斤的小型犬，似乎身體裡有著許多愛的能量。（圖／翻攝自akc.org）
最近Casaundra加入北卡羅萊納州名為 Juliet’s House Animal Rescue的動物救援組織，Casaundra當起幼貓中途，Winnie則在旁擔任保母，充滿愛心的Winnie更輕易擄獲幼貓的信任，牠們都樂於在牠身上玩耍和親近牠，這隻擁有滿滿愛的能量的小狗，看來還是會繼續散播愛下去呢！（圖／翻攝自lovemeow）
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