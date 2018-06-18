地方萬花筒》影／全台最特殊的慶端午活動-屈原文化節

端午節是一年中最有味道的節慶，粽葉、香包齊飄香，更有賽龍舟紀念詩人屈原，懷古又兼浪漫慶懷，彰化市公所於18日端午節，在寶廍里內-全台唯一由屈原後代群居的「屈家庄（村）」舉辦「2018屈原文化節~慶端午」活動，重頭戲包括由大竹國小小朋友們現場吟唱由唐朝詩人文秀所寫-弔祭屈原的＜端午＞古詩、難得一見的祭拜屈原銅像與屈原神像祭典，以及陸上龍舟DIY創作、包粽子、才藝表演、立蛋、肉粽品嚐等，堪稱以紀念與祭拜屈原為主軸的端午文化饗宴。



▲2018屈原文化節~慶端午活動，彰化市長邱建富主祭拜屈原銅像與屈原神像祭典，活動另精心安排了親子DIY創作、陸上龍舟、大竹國小小朋友的吟詩及歌仔戲表演，場面相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

彰化縣長魏明谷表示，彰化市寶廍里12鄰，是相當特殊、全台唯一的屈姓民眾群居的聚落-「屈家庄（村）」，目前仍有30餘戶、百餘位的屈原後代子孫在此居住，另還有立廟供奉屈原神像的「泰和宮」。2012年，湖北省宜昌市秭歸縣致贈了一座屈原銅像（黃銅材質、高1.8公尺、重253公斤）給彰化市公所，目前仍屹立在寶廍里的景觀公園內，該銅像是按秭歸縣屈原祠屈原銅像比例縮小製作的。



▲2018屈原文化節~慶端午活動，彰化市長邱建富主祭拜屈原銅像與屈原神像祭典，活動另精心安排了親子DIY創作、陸上龍舟、大竹國小小朋友的吟詩及歌仔戲表演，場面相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

魏明谷說，市長邱建富很有心在端午節舉辦「2018屈原文化節~端午活動」，活動除了有傳統的民俗活動、包粽子以外，還有許多家長帶著孩子來這裡體驗陸上龍舟親子DIY創作，透過活動讓不僅可以讓孩子知道端午節的由來，也能增加親子間的感情，過一個快樂的端午佳節。



▲2018屈原文化節~慶端午活動，彰化市長邱建富主祭拜屈原銅像與屈原神像祭典，活動另精心安排了親子DIY創作、陸上龍舟、大竹國小小朋友的吟詩及歌仔戲表演，場面相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

邱建富表示，彰化市寶廍里有許多居民都姓屈，並有「泰和宮」祭祀屈原，經由國立聯合大學報由中央研究院進行文史與族群考察，結果發現，這是屈原後代群聚的部落，約有百餘位屈原後代，具有非常重要的文史與族群群居的意義，他也期望藉由實質的推廣以及這次的活動，將此地發揚光大，傳承傳統文化，並深入瞭解端午節的文化內涵。



▲2018屈原文化節~慶端午活動，彰化市長邱建富主祭拜屈原銅像與屈原神像祭典，活動另精心安排了親子DIY創作、陸上龍舟、大竹國小小朋友的吟詩及歌仔戲表演，場面相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

為呼應屈原詩人的特質，屈原文化節活動中特別精心安排大竹國小兒童歌仔戲團的小朋友們，吟唱了5首古詩，分別為：端午、回鄉偶書、春曉、靜夜思與早發白帝城，同時另表演一場歌仔戲。



▲2018屈原文化節~慶端午活動，彰化市長邱建富主祭拜屈原銅像與屈原神像祭典，活動另精心安排了親子DIY創作、陸上龍舟、大竹國小小朋友的吟詩及歌仔戲表演，場面相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

此次活動另精心安排了親子DIY創作活動，是以龍舟的延伸創作，陸上龍舟製作完成後可當多功能置物盒使用；而立蛋活動更是需要耐心、細心及平衡感，據聞若在端午節中午能把生雞蛋直立起來，來年便會鴻運當頭。