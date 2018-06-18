鹿港魯班公宴　巧聖先師祀典

▲鹿港魯班公宴「澎湃」上桌，有108桌知名工藝家作品，超過500件知名工藝家作品，工藝作品的精美，深具在地文化內涵與特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

傳統工藝永續傳承，一年一度的鹿港魯班公宴，於6月16日至18日在統一渡假村鹿港文創會館集會堂展，現場一共有108桌知名工藝家作品，超過500件知名工藝家作品，以古禮「看桌」呈現，是一場難得的藝術盛宴。18日上午舉行巧聖先師祀典儀式，彰化縣長魏明谷、文化部文化資產局長施國隆等擔任祭祀官，整個過程呈現溫馨感人的祖師崇祀氛圍。

祀典中有特殊之獻五寶儀式，台上的主祭官，依傳統習俗獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」，現場有108桌看桌等工藝家精雕細琢的作品，包含人間國寶、薪傳獎得主等。



▲鹿港魯班公宴「澎湃」上桌，有108桌知名工藝家作品，超過500件知名工藝家作品，工藝作品的精美，深具在地文化內涵與特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

魏明谷表示，鹿港慶端陽系列活動重頭戲之一就是魯班公宴，以魯班公宴祭祀巧聖先師，活動除了祭祀之外，並安排樂團、合唱團、舞團等表演，鹿港魯班公宴獲縣府登錄為無形文化資產，他也希望魯班公宴能夠繼續保存下去。



▲鹿港魯班公宴「澎湃」上桌，有108桌知名工藝家作品，超過500件知名工藝家作品，工藝作品的精美，深具在地文化內涵與特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

鹿港魯班公宴，創辦於民國85年，緣起於紀念工藝界的巧聖先師魯班公誕辰（農曆五月七日），這是一場結合傳統工藝及宗教信仰的藝文活動，有傳統工藝技藝的展現，更蘊涵深厚的歷史與文化，此宗教活動於民國97年獲彰化縣政府登錄為「無形文化資產－民俗及有關文物」。主要活動內容有「巧聖先師祀典」、「工藝作品宴祖師」、「鹿港巧聖先師會跋爐主」及「酬神舞臺」等，其中「巧聖先師祀典」、「工藝作品宴祖師」極具文化資產保存之價值。



▲鹿港魯班公宴「澎湃」上桌，有108桌知名工藝家作品，超過500件知名工藝家作品，工藝作品的精美，深具在地文化內涵與特色。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

鹿港魯班公宴現今已成為了台灣地區唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動，「工藝作品宴祖師」則是以傳統民間信仰宴神的「看桌」形式呈現，邀集作品含括受頒人間國寶、榮獲國家工藝成就獎、薪傳獎得主及來自全國各地知名工藝家共襄盛舉，提供漆器、燈籠、木雕、錫雕等各類精緻細膩作品共108桌，每一件都是作者精心之作，深具在地文化內涵與特色。