曾被叫大象！胖妹1年狂減44公斤　蛻變成正妹驚呆網友

▲泰國 18 歲少女婉維莎一度胖到 98 公斤，最後靠著毅力 1 年內瘦了 44 公斤，變成大正妹。（圖／翻攝自臉書「 Wanwisa Nanongtoom 」）

曾是被同儕取笑的胖妹，如今搖身一變成為了超級大正妹！泰國一名 18 歲的少女婉維莎（ Wanwisa Nanongtoom ），人生最胖時體重曾經達到 98 公斤，還因為龐大的身材被取笑「大象」，婉維莎被羞辱後發憤圖強，下定決心減肥， 1 年之內狂瘦 44 公斤，讓她從「大象」變成讓人驚呆的超級正妹。

綜合外媒報導，婉維莎表示，自己在國高中時期因為課業壓力大，她只好透過暴飲暴食來減輕壓力，但也因為如此體重直線上升，爆肥至 98 公斤。龐大的體型加上滿臉的青春痘，讓她在同儕間被取笑為「大象」、「肥豬」，雖然婉維莎總是笑笑以對，但這些惡毒的話語已經傷害她的心靈。



▲國、高中是婉維莎的黑暗時期。（圖／翻攝自臉書「 Wanwisa Nanongtoom 」）

在高 2 時，婉維莎終於忍無可忍，下定決心開始減肥。每天幾乎只吃 2 餐，少碰米飯、甜食等高澱粉、高熱量食品，沒事就多喝水。有時候甚至只吃 1 餐，實在太餓就吃根香蕉，不過最重要的還是要搭配運動。



▲不僅身材龐大，臉上也長滿了青春痘。（圖／翻攝自臉書「 Wanwisa Nanongtoom 」）

婉維莎說，運動最痛苦的時候是前 3 個月，因為會相當懶惰不想運動，但是撐過之後就會習慣，也不要因為他人的閒言閒語，就減弱自己的減肥信念。就這樣堅持了 1 年後，婉維莎成功甩肉 44 公斤，皮膚上的痘痘也開始改善，讓她變得更有自信。



▲婉維莎少吃搭配健身，成功瘦下來。（圖／翻攝自臉書「 Wanwisa Nanongtoom 」）

婉維莎坦言，過去不太敢看自己的照片，但是現在終於苦盡甘來。這 1 年也讓她有很深的感觸，她說：「如果不想讓別人看輕自己只有一個方法，那就是努力改變自己，才能改變這個命運。」