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聖心草是真的？令妃屍身「153年不腐」　面目笑容可掬

編輯中心／綜合報導2018/08/29 01:02
▲定顏丹是真的？令妃遺體153年不腐，面目「笑容可掬」。（圖／翻攝自微博）
▲定顏丹是真的？令妃遺體153年不腐，面目「笑容可掬」。（圖／翻攝自微博）

中國大陸宮廷劇《延禧攻略》日前播出 70 集大結局，魏瓔珞染毒命在旦夕，因服下聖心草製成的「定顏丹」保住性命，從令貴妃一躍成了皇貴妃。劇中提到，定顏丹的功效能解毒、保青春永駐，而歷史上的令妃魏佳氏死後 153 年，民初軍閥盜墓時竟發現她不僅遺體皮肉完好，還面目可辨、笑容可掬，和劇情不謀而合。

魏佳氏一生從漢人包衣一路晉升到皇貴妃，以宮女身分入宮 6 年便被乾隆選中封為貴人，更賜名為「令妃」，陪伴乾隆的 30 個年頭裡生下 6 個孩子，其中 15 阿哥就是繼任的嘉慶皇帝，因此令妃死後被追諡為孝儀純皇后，和孝賢純皇后富察氏及三皇妃（慧賢皇貴妃高佳氏、哲憫皇貴妃富察氏、淑嘉皇貴妃金佳氏）一同陪葬於乾隆皇帝陵寢。 

1928 年間爆發「東陵事件」，國民革命軍孫殿英以及共軍策劃盜墓行動，將乾隆、慈禧及 157 座嬪妃的陵墓通通洗劫一空。溥儀派人前來善後，當時的官員在日記中記載，孝儀純皇后的遺體雖落在棺槨之外，但因皮肉無損、身穿華服，一眼就能辨別不凡身分，甚至還可從面目看出笑容可掬，就連牙齒都沒有脫落，對比其他皇室成員已成亂骨，她似乎更有佛性。


▲孝儀純皇后「不腐傳說」眾說紛紜。（圖／翻攝自維基百科）

由於清朝皇家不追求屍體防腐，但孝儀純皇后的屍身暴露在空氣中仍無損傷，不腐傳奇眾說紛紜。後人猜測，令妃生前吃素，肌肉、脂肪較少，因此不利於腐敗菌繁殖；但也有人說令妃是將可抑制腐敗菌藥草放入食物中；還有另一說指出，因乾隆寵愛令妃，特別在棺木放入防腐秘方，加上身旁陪葬的珠寶玉器降溫所致。

不過，考古人員於 1975 年重新清理裕陵時，卻發現令妃遺體已化作一副白骨，並非如傳說中「面目可辨、笑容可掬」的模樣，屍身不腐的傳言也成了一樁永久無解的懸案。

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