不是爾晴！令妃稱「清朝最狠綠茶婊」　專家：她野心很大

近來吹起宮鬥劇熱潮，《延禧攻略》中的主角魏瓔珞一路技能滿點、大開外掛，從宮女晉升為皇貴妃，也讓劇迷好奇歷史上的令妃「魏佳氏」是否和劇情如出一轍？事實上，有專家指出，令妃可說是清朝最心機的「綠茶婊」，為了坐擁皇貴妃之位，竟不惜槓上繼皇后、打破 2 大宮規，不僅成了宮鬥冠軍，還把兒子永琰拱上帝位，也就是繼任的嘉慶皇帝。

事實上，魏瓔珞和富察皇后動人的姊妹情深，在史實中並不存在。令妃入宮後當了 6 年宮女，被乾隆看上因而封為貴人，由於照規矩得先分配到后妃宮中學習規矩，有說法指出，令妃當時就是被分到富察皇后身邊；也有後人推測，令妃曾是富察皇后的宮女，封為魏貴人後也在皇后身邊學規矩，但 3 年後富察皇后不幸病逝，中間發生了什麼不得而知。