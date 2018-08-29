不是爾晴！令妃稱「清朝最狠綠茶婊」　專家：她野心很大

近來吹起宮鬥劇熱潮，《延禧攻略》中的主角魏瓔珞一路技能滿點、大開外掛，從宮女晉升為皇貴妃，也讓劇迷好奇歷史上的令妃「魏佳氏」是否和劇情如出一轍？事實上，有專家指出，令妃可說是清朝最心機的「綠茶婊」，為了坐擁皇貴妃之位，竟不惜槓上繼皇后、打破 2 大宮規，不僅成了宮鬥冠軍，還把兒子永琰拱上帝位，也就是繼任的嘉慶皇帝。
事實上，魏瓔珞和富察皇后動人的姊妹情深，在史實中並不存在。令妃入宮後當了 6 年宮女，被乾隆看上因而封為貴人，由於照規矩得先分配到后妃宮中學習規矩，有說法指出，令妃當時就是被分到富察皇后身邊；也有後人推測，令妃曾是富察皇后的宮女，封為魏貴人後也在皇后身邊學規矩，但 3 年後富察皇后不幸病逝，中間發生了什麼不得而知。
▲劇中魏瓔珞和富察皇后的姊妹情深，史實上並不存在。（圖／翻攝自微博）
中國大陸節目《百家講壇》分析，令妃其實心機頗深，了解乾隆愛恨分明，短短 4 年就從嬪晉升到妃位，甚至享盡 10 年聖寵，不過，僅僅只是個令妃無法讓她滿足，堅持要登上皇貴妃之位。由於歷代規定，只要皇后健在就不會冊封皇貴妃，但當時乾隆、皇太后都是令妃的靠山，首次打破宮規同意晉升，讓輝發那拉皇后一氣之下崩潰斷髮，更成了乾隆一生最痛恨的女人。
▲令妃打破宮規晉升皇貴妃，讓繼皇后悲憤斷髮。（圖／翻攝自愛奇藝）
即使如願冊封皇貴妃，野心勃勃的令妃將目標放得更遠大，當時令妃 2 子十五阿哥永琰、十七阿哥永璘和八阿哥永璇、十一阿哥永瑆 4 人成為儲君人選，由於永璘太愛鬧事，乾隆最後選擇讓永琰繼位，也實現令妃畢生最大的心願。
此外，令妃還打破「妃嬪在 25 歲後不得侍寢」的傳統，到了 40 歲仍冒著生命危險生下十七阿哥永璘，堪稱是清朝最高齡產婦。令妃除了靠著智慧和心機打敗繼皇后，成為當屆宮鬥冠軍，還擄獲乾隆聖心，對她百般寵愛，被稱為「最聰明的綠茶婊」可說是實至名歸。
▲令妃不僅成為當屆宮鬥冠軍，還受盡乾隆百般疼愛。（圖／翻攝自延禧攻略官方微博）