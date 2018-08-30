張立昂立志當歌手被家人反對　聽〈落葉歸根〉大爆淚

張立昂將於31日推出首張個人創作EP《±1》，證明自己並非演而優則唱，而是回歸夢想的起點，實現自己對音樂的初衷。其實他的音樂之路並不順遂，家人起初反對他當歌手，有志難伸曾讓他萌生退出演藝圈的念頭，他自爆一個人聽王力宏的〈落葉歸根〉竟讓他留下男兒淚，但張立昂並未放棄，他靠堅持與努力讓夢想成真。
張立昂13歲遠赴紐西蘭寄宿學校讀書，遠親也無法時常看顧，所以他小小年紀就體會到隻身在異鄉的孤寂，當時因語言不通，無法馬上交到朋友，所以他轉而向音樂尋求慰藉，15歲開始學吉他，從此展開他的音樂創作之路。
他後來畢業於奧克蘭大學表演藝術系，主修流行音樂及錄音工程，雖然立志想當歌手，但家人卻盼望他盡快返台繼承家業。憶起那一段在國外打拼卻有志難伸、台灣家人也不支持的低潮期，張立昂感嘆表示：「我那時一個人吃飯，聽到王力宏的〈落葉歸根〉，竟然就哭了出來。」
▲張立昂13歲遠赴紐西蘭寄宿學校讀書。（圖／索尼音樂提供 , 2018.08.30）
從15歲寫了第一首歌開始，張立昂不斷累積創作能量，卻遲遲等不到機會去實現，他說：「早在我當演員之前，我就一直在籌備自己的音樂作品了，所以最困難的關卡應該就是很長時間的堅持及等待。」張立昂2年前因演出偶像劇《1989一念間》先從戲劇爆紅，但他始終鍾情音樂。首張個人創作EP之所以取名為《±1》，是他想藉此表達「重新開始」的概念。
▲張立昂提到EP取名《±1》的原因。（圖／索尼音樂提供 , 2018.08.30）