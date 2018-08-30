張立昂立志當歌手被家人反對　聽〈落葉歸根〉大爆淚

張立昂將於31日推出首張個人創作EP《±1》，證明自己並非演而優則唱，而是回歸夢想的起點，實現自己對音樂的初衷。其實他的音樂之路並不順遂，家人起初反對他當歌手，有志難伸曾讓他萌生退出演藝圈的念頭，他自爆一個人聽王力宏的〈落葉歸根〉竟讓他留下男兒淚，但張立昂並未放棄，他靠堅持與努力讓夢想成真。

張立昂13歲遠赴紐西蘭寄宿學校讀書，遠親也無法時常看顧，所以他小小年紀就體會到隻身在異鄉的孤寂，當時因語言不通，無法馬上交到朋友，所以他轉而向音樂尋求慰藉，15歲開始學吉他，從此展開他的音樂創作之路。