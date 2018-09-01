延禧攻略讓「莫藍迪色」爆紅　網上掀起居家配色風潮

近期熱播的陸劇《延禧攻略》、《如懿傳》持續引爆話題，也讓沉寂一時的宮廷劇捲土重來，劇中的場景畫面色調與妃嬪眾人的造型風格，成為劇迷們討論的熱搜關鍵字，再度引發了一股「清宮劇時尚學」，也因為莫藍迪色的流行，掀起一波家具配色的全新風潮，帶動網購、百貨相關色系的服飾、居家用品業績增長。
宮廷劇再度引發話題，幾乎是每個人茶餘飯後的話題，尤其《延禧攻略》的官方粉絲團更別出心裁，將劇中服飾配色拿來琢磨拆解，讓「莫藍迪色」瞬間爆紅。
根據京站時尚廣場觀察，許多年輕消費者對於服裝顏色的接受度很高，非常有主見也很在意流行趨勢，意外爆紅的莫藍迪色，恰好也是近期鮮少出現的顏色，是不少森林系、文青風格消費者願意嘗試的顏色，不少專櫃也紛紛搶搭話題，讓夏拍季末檔期，意外掀起一股灰色調風潮。
統一時代百貨美人塾流行顧問也表示，相較以往宮廷劇萬紫千紅的鮮豔色彩，《延禧攻略》裡運用沉靜、溫柔的配色，營造出寧靜高質感，其中莫蘭迪色、中國傳統墨調色彩，更是成為新火紅名詞。
莫蘭迪色是在各種顏色中加入白色的灰色調色彩，整體色調都像是蒙上了一層灰，以此灰霧感的寧靜色調，像是MUJI、Jill by Jill Stuart、Giordano ladies等品牌服飾，都有相關色系的服飾。
除了百貨服飾外，劇迷們對莫蘭迪色系的瘋狂，也延伸到居家配色上。
在淘寶、天貓都掀起一波莫蘭迪色布置潮，將灰色巧妙地融入各色系中，換鞋凳、遮光窗簾、淺灰色壁紙、床頭櫃、純色床單都可以拿來做搭配；團購網ihergo愛合購也發現，因為《延禧攻略》的影響，使得原本冷僻的冷灰、淺粉、紅陶色等，都變成熱門商品花色，消費者在選購小家電、寢具、家飾品時就傾向挑選莫蘭迪色系，床包、掛簾、掛毯等最能改變居家情境商品，近1個月銷售就成長了1成。
所謂的「莫蘭迪色」，其色源自於1890年出生的義大利著名畫家喬治．莫藍迪（Giorgio Morandi），因為他獨樹一格的冥想式靜物畫著稱，莫蘭迪色又可稱之為「最優雅高級的灰」，沉穩又低調，搭配綠、藍色系，更有一股清新脫俗，久看不膩且曖曖內含光。