NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈排隊亂象接二連三！網稱：鬼島日常女老師狂曬辣照　家長怒：行為不檢超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
財經

延禧攻略讓「莫藍迪色」爆紅　網上掀起居家配色風潮

記者彭夢竺／台北報導2018/09/01 10:16
▲陸劇《延禧攻略》帶動「莫藍迪色」的流行，在網購上掀起一波居家配色風潮。（圖／淘寶提供）
▲陸劇《延禧攻略》帶動「莫藍迪色」的流行，在網購上掀起一波居家配色風潮。（圖／淘寶提供）

近期熱播的陸劇《延禧攻略》、《如懿傳》持續引爆話題，也讓沉寂一時的宮廷劇捲土重來，劇中的場景畫面色調與妃嬪眾人的造型風格，成為劇迷們討論的熱搜關鍵字，再度引發了一股「清宮劇時尚學」，也因為莫藍迪色的流行，掀起一波家具配色的全新風潮，帶動網購、百貨相關色系的服飾、居家用品業績增長。

宮廷劇再度引發話題，幾乎是每個人茶餘飯後的話題，尤其《延禧攻略》的官方粉絲團更別出心裁，將劇中服飾配色拿來琢磨拆解，讓「莫藍迪色」瞬間爆紅。

根據京站時尚廣場觀察，許多年輕消費者對於服裝顏色的接受度很高，非常有主見也很在意流行趨勢，意外爆紅的莫藍迪色，恰好也是近期鮮少出現的顏色，是不少森林系、文青風格消費者願意嘗試的顏色，不少專櫃也紛紛搶搭話題，讓夏拍季末檔期，意外掀起一股灰色調風潮。

統一時代百貨美人塾流行顧問也表示，相較以往宮廷劇萬紫千紅的鮮豔色彩，《延禧攻略》裡運用沉靜、溫柔的配色，營造出寧靜高質感，其中莫蘭迪色、中國傳統墨調色彩，更是成為新火紅名詞。

莫蘭迪色是在各種顏色中加入白色的灰色調色彩，整體色調都像是蒙上了一層灰，以此灰霧感的寧靜色調，像是MUJI、Jill by Jill Stuart、Giordano ladies等品牌服飾，都有相關色系的服飾。

除了百貨服飾外，劇迷們對莫蘭迪色系的瘋狂，也延伸到居家配色上。

在淘寶、天貓都掀起一波莫蘭迪色布置潮，將灰色巧妙地融入各色系中，換鞋凳、遮光窗簾、淺灰色壁紙、床頭櫃、純色床單都可以拿來做搭配；團購網ihergo愛合購也發現，因為《延禧攻略》的影響，使得原本冷僻的冷灰、淺粉、紅陶色等，都變成熱門商品花色，消費者在選購小家電、寢具、家飾品時就傾向挑選莫蘭迪色系，床包、掛簾、掛毯等最能改變居家情境商品，近1個月銷售就成長了1成。

所謂的「莫蘭迪色」，其色源自於1890年出生的義大利著名畫家喬治．莫藍迪（Giorgio Morandi），因為他獨樹一格的冥想式靜物畫著稱，莫蘭迪色又可稱之為「最優雅高級的灰」，沉穩又低調，搭配綠、藍色系，更有一股清新脫俗，久看不膩且曖曖內含光。

關鍵字延禧攻略宮廷劇宮鬥莫蘭迪色居家服飾喬治．莫藍迪
羨慕　4.2億大樂透竹縣1注獨得

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan