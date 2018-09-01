延禧攻略讓「莫藍迪色」爆紅　網上掀起居家配色風潮

近期熱播的陸劇《延禧攻略》、《如懿傳》持續引爆話題，也讓沉寂一時的宮廷劇捲土重來，劇中的場景畫面色調與妃嬪眾人的造型風格，成為劇迷們討論的熱搜關鍵字，再度引發了一股「清宮劇時尚學」，也因為莫藍迪色的流行，掀起一波家具配色的全新風潮，帶動網購、百貨相關色系的服飾、居家用品業績增長。

宮廷劇再度引發話題，幾乎是每個人茶餘飯後的話題，尤其《延禧攻略》的官方粉絲團更別出心裁，將劇中服飾配色拿來琢磨拆解，讓「莫藍迪色」瞬間爆紅。

根據京站時尚廣場觀察，許多年輕消費者對於服裝顏色的接受度很高，非常有主見也很在意流行趨勢，意外爆紅的莫藍迪色，恰好也是近期鮮少出現的顏色，是不少森林系、文青風格消費者願意嘗試的顏色，不少專櫃也紛紛搶搭話題，讓夏拍季末檔期，意外掀起一股灰色調風潮。