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政治

以後不必跑大阪、波士頓　他提出蓋首座親子體驗博物館

政治中心／綜合報導2018/09/01 10:00
▲蘇貞昌關懷兒童教育問題，未來希望在新北市打造國內第一座，由政府支持成立的「成長體驗、知識互動」的「親子體驗博物館」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）
▲蘇貞昌關懷兒童教育問題，未來希望在新北市打造國內第一座，由政府支持成立的「成長體驗、知識互動」的「親子體驗博物館」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

說到博物館，大家的想像，都是靜態、安靜的展覽。但是在歐洲各國、美國、日本等許多友善孩童的城市，都有設立「兒童博物館」(Children Museum)。全世界第一個兒童博物館，是1894年設立在美國的紐約布魯克林。而現在許多城市的兒童博物館，則是仿效美國波士頓兒童博物館的核心理念來規劃興建跟營運。台灣爸爸媽媽最最熟悉的，應該是日本大阪的兒童廣場，讓家長們帶著小朋友到大阪旅遊時，都會特定安排前往這裡遛一遛小孩。

為什麼兒童博物館這麼受到家長歡迎？因為兒童博物館跟一般博物館的參觀方式很不一樣。雖然同樣都是以教育為目的，但是在兒童博物館裡面，有各種不同類型展間，鼓勵孩子們跟展覽品或教具互動，啟發他們的創造力，也有歡迎他們大叫、吶喊、奔跑、攀爬的活動空間等，也有讓他們塗鴉的牆壁，創作的基地。


▲蘇貞昌提出了兒童博物館的政見，未來要在新北市打造國內第一座，由政府支持成立的「成長體驗、知識互動」的「親子體驗博物館」。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

從創造力與互動啟發為核心的兒童博物館，在國外很受到家長的歡迎，是寓教於樂好地方。但很可惜，台灣目前沒有政府支持規劃興建的兒童博物館。不過，要參選新北市長的蘇貞昌，觀察到國內家長有這個需求，日前也提出了兒童博物館的政見，宣布他會參考國外城市，譬如日本大阪兒童廣場或美國波士頓兒童博物館的經驗，未來要在新北市打造國內第一座，由政府支持成立的「成長體驗、知識互動」的「親子體驗博物館」，打造各種多功能體驗區、知識互動區、兒童劇場展演區、教學區、圖書區、玩具展覽會場等地親子體驗博物館。


▲蘇貞昌說，未來將規劃興建的親子體驗館，可以要讓小孩玩得開心，家長安心，會是孩子們的快樂天堂，新北家長最愛的去處。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

蘇貞昌所說要興建的親子體驗互動館，規劃位置就在板橋新板特區裡面，板橋車站旁邊，三鐵共構交通非常便利，以後家長前來非常方便。這個佔地面積3.3公頃的空地，之前被規劃成大台北新劇院，但過去13年，新北市府只用作停車場。蘇貞昌說，未來，規劃興建的親子體驗館，可以要讓小孩玩得開心，家長安心，會是孩子們的快樂天堂，新北家長最愛的去處。

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波士頓：

關鍵字蘇貞昌兒童博物館親子新北市
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