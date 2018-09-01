蔡英文三訪玉闕朝仁宮　稱讚林佳龍政績

蔡英文與林佳龍今下午抵達玉闕朝仁宮，受到廟方及鄉親熱烈歡迎，蔡英文展現勤政愛民，向在場民眾握手致意問候，在廟方人員引導向主神武財神、媽祖團拜參香，祈求台灣風調雨順、國泰民安，其中，司儀提及林佳龍選情順利當選沒問題時，蔡英文還嘴角上揚，心情顯得很不錯。

蔡英文總統今(1)日中午與台中市長林佳龍29區輔選幹部及後援會進行便當會，下午前往台中市烏日區玉闕朝仁宮參香，與居民座談傾聽基層心聲，推薦林佳龍連任市長，蔡英文近年來第三度到玉闕朝仁宮參拜，蔡英文表示，中央沒有林佳龍連任中央就沒辦法執政，現在已進入肉搏戰階段，中央、地方要團結。



▲總統蔡英文與玉闕朝仁宮董監事會合影（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.1)

財團法人台中市玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，蔡英文三度造訪玉闕朝仁宮，分別在擔任黨主席、總統候選人身分、今是第三度參香，她前幾次來輔選或是候選人身份時來參香都會當選，今特別以總統身分再來參拜。

蔡英文與居民座談中表示，她非常喜歡玉闕朝仁宮，感受到廟方非常親切，並用台語唸出「玉闕朝仁宮」名字，受到在場民眾掌聲。她說，林佳龍非常用心做事也做很多事，她非常擔心做很多事，模糊焦點，但對民眾來說是好事，因民眾有在看，明年建設成果會呈現，屆時市民就會感受到，拜託各位幫林佳龍多多宣傳，能順利當選。中央沒有林佳龍連任中央就沒辦法執政，現在已進入肉搏戰階段，中央、地方要團結。



▲蔡英文總統與居民座談傾聽基層心聲，推薦林佳龍連任市長（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.1)



▲市長林佳龍尋求連任是「為台中更美好的未來而戰」（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.1)

蔡英文說，台中與彰化、南投是一體的，中台灣生活圈區域治理，要更大的力量支持我們的改革，讓林佳龍的區域治理能發揮效用。她肯定林佳龍巿府團隊的努力，讚許全台灣做的最好最完整台「托育一條龍」政策，綠川、柳川整治、社會住宅、產業發展及地方產業都有很好的發展，中央會持續將台中的機械、航太扶植產業及基礎建設列為重點。

林佳龍說，台中市受惠中央前瞻建設經費也最多，沒有中央支持，他的政見無法提早實現，他尋求連任是「為台中更美好的未來而戰」，台中的建設才會不中斷。