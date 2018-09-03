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【霹靂專訪】熱情霹靂粉　布袋戲動漫線上線下混血攻日

記者許家禎／專題報導2018/09/03 18:09
▲為了尋求商機、拓展業務，2014年10月霹靂上櫃，霹靂黃家第五代黃亮勛也積極開拓中國大陸與日本市場。（圖／霹靂國際提供）
▲為了尋求商機、拓展業務，2014年10月霹靂上櫃，霹靂黃家第五代黃亮勛也積極開拓中國大陸與日本市場。（圖／霹靂國際提供）

霹靂黃家第五代黃亮勛進入公司核心位置，近幾年主要負責拓展業務，其中最重要的就是中國大陸與日本市場。其中大陸市場靠著線上串聯線下大型展覽活動、粉絲互動，不僅人潮爆滿，周邊商品也賣翻。而2016年台日共同製作推出的《東離劍遊紀》，以台灣戲偶加上日文發音，創新混血形式，更讓粉絲一下子從布袋戲圈擴及到動漫圈。

生長在雲林霹靂布袋戲黃家，第五代接班人黃亮勛自小耳濡目染，也感染家族藝術創作細胞，年輕時曾玩樂團也創作音樂，研究所時期曾以台灣文化創業產業為題觀察，發現有太多文創業者沒有用企業思維去經營，他回頭想想自家公司，卻發現其實早在20多年前就引領業界做出許多創舉。

霹靂布袋戲黃家歷經五代，從戶外野台戲走進聲光電視劇，讓不少五、六年級生搶租錄影帶，在台灣帶起萬人空巷的布袋戲熱潮。

黃亮勛說，偶像後援會、周邊商品現在可能很普遍，但在20多年前，霹靂不僅有虛擬偶像素還真後援會，也賣周邊商品並多角化經營，在當時其實是相當創新的做法且有規模的，讓他覺得公司潛力無窮。

為了尋求商機、拓展業務，2014年10月霹靂上櫃，黃亮勛也積極開拓中國大陸與日本市場。2015年11月正式設立上海公司，運營包括版權買賣、付費會員、粉絲經營、社交軟體平台的經營，並放大線下與粉絲的活動，希望以營運動漫的思維，帶動周邊商品的銷售。


▲霹靂經營大陸市場靠著線上串聯線下大型展覽活動、粉絲見面會，不僅人潮擠爆會場，周邊商品也賣翻，只要有活動，就能看到爆滿的粉絲熱情相挺。（圖／霹靂國際提供）

值得一提的是，去（2017）年CCG EXPO中國國際動漫遊戲博覽會，霹靂人潮爆滿成為展場最大亮點，周邊商品差點不夠賣。而今（2018）年4月底，素還真30周年生日選在浙江烏鎮大劇院，即便票價一張要600多元人民幣，1200張的票也全都銷售一空。黃亮勛認為，可能因為布袋戲粉絲相較漫畫圈或戲劇圈來講較小眾，因此只要有活動，粉絲都較熱情參與。

「戲偶見面會上，就跟真的追星族一樣，粉絲會握手、自拍、做應援發光板，也送花籃...。」粉絲熱情的回饋就連黃亮勛也很意外，超越國界的還有台日混血作品《東離劍遊紀》，有日本動漫界神級大師虛淵玄號召知名聲優參與製作，台灣的戲偶加上日文發音，創新的混血形式，讓該劇在2016年上映時，掀起日本動漫界熱議，粉絲就此從布袋戲圈擴及到動漫圈，在大陸視頻網站上的點擊率更是比霹靂的劇還多2到3倍。


▲2016年霹靂與日本動漫界神級大師虛淵玄合作推出《東離劍遊紀》，為台日共同製作，台灣戲偶加上日文發音，創新的混血形式，讓粉絲一下子從布袋戲圈擴及到動漫圈。（圖／翻攝自臉書-東離劍遊紀）

而隨著大陸市場逐漸擴張，大型線下活動吸引消費者人潮能力，已讓許多大型商場邀約霹靂展出或演出，再加上更多的授權手遊或角色授權遊戲，及日本市場即將於10月1日推出《東離劍遊紀2》，都可望挹注霹靂營運動能。

問黃亮勛，爸媽滿不滿意他的成績？他說「還算滿意、還可以啦！」他強調，雖然進入公司7年，不是每件事情都百分之百成功，也有過挫折、喪失自信，但他跟家人都知道，創新本來就有失敗的風險，只是若失敗了就走人，是絕對累積不出成功的，現在失敗都是未來成功的基石「做就對了」！

關鍵字霹靂布袋戲霹靂黃家東離劍遊紀動漫
建新競拍完成　搶攻離岸風電商機大師論壇登場　他比張忠謀輩分還高

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