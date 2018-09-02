夫病兒過世！蜜餞阿嬤沙啞叫賣　「1包賺10元」養六口

「我不怨天不怨命…」台南一名 65 歲的「蜜餞阿嬤」秋菊，為了扛起一家 6 口的生計，不管天氣炎熱寒冷、颳風下雨，每個周末都從麻豆騎 1 個小時的車到國華街賣蜜餞，雖然每包蜜餞只賺 10 元，但她仍不畏辛勞，即便聲音叫到沙啞了也不敢停，只為了一家人能夠溫飽。
秋菊阿嬤的丈夫在一場車禍中傷到腦部，導致癲癇長期臥病在床，大兒子遇重大車禍不幸身亡，罹患糖尿病的小兒子則在工作時發生意外，右手殘障加上骨刺，無法外出工作，目前單親還有 3 名小孫子。
▲秋菊阿嬤說「我不怨天不怨命，東西夠用就好」，堅持靠自己撐起一家人生計。（圖／翻攝自光線臉書）
為了扛起一家 6 口生計，秋菊阿嬤除了平時做的清潔工作外，每個星期天都會騎 1 個小時的車，從麻豆到國華街擺攤賣蜜餞。即使太陽再大、聲音再啞，她仍堅持叫賣，只希望路過的民眾能夠聽見，停下腳步購買。
秋菊阿嬤樂觀知足地說「我不怨天不怨命，東西夠用就好，我老了...已經沒有多餘的能力回饋社會，欠大家太多，我們沒辦法還」，即便每包蜜餞只賺 10 元，她也不願意接受捐款，堅持靠自己打拚。
▲秋菊阿嬤每個周末都從麻豆騎 1 個小時的車到國華街賣蜜餞，每包只賺 10 元。（圖／翻攝自光線臉書）
臉書專頁「光線」分享秋菊阿嬤的故事後，網友紛紛留言「上次團購買很多，阿嬤親自跟師傅一起送來我們家，有一次阿嬤突然打給我，他說他剛好來我家附近送蜜餞，順便要拿饅頭來給我吃，而且是送一包的」、「不因善小而不為，10 元對我們來說不多，可是對阿嬤來說，也許多加 10 元就能夠飽餐一頓」、「阿嬤有官方 Line ，希望大家發揮善心，幫幫阿嬤一家人！」