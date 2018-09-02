夫病兒過世！蜜餞阿嬤沙啞叫賣　「1包賺10元」養六口

「我不怨天不怨命…」台南一名 65 歲的「蜜餞阿嬤」秋菊，為了扛起一家 6 口的生計，不管天氣炎熱寒冷、颳風下雨，每個周末都從麻豆騎 1 個小時的車到國華街賣蜜餞，雖然每包蜜餞只賺 10 元，但她仍不畏辛勞，即便聲音叫到沙啞了也不敢停，只為了一家人能夠溫飽。

秋菊阿嬤的丈夫在一場車禍中傷到腦部，導致癲癇長期臥病在床，大兒子遇重大車禍不幸身亡，罹患糖尿病的小兒子則在工作時發生意外，右手殘障加上骨刺，無法外出工作，目前單親還有 3 名小孫子。



▲秋菊阿嬤說「我不怨天不怨命，東西夠用就好」，堅持靠自己撐起一家人生計。（圖／翻攝自光線臉書）