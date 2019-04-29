今日天氣／各地天氣炎熱 中部以北山區慎防午後雷陣雨

今（ 30 ）日天氣穩定，各地陽光露臉，但清晨因環境西南風與陸風輻合影響，中南部沿海有機會出現小範圍短暫陣雨，另外北部、東北部地區及中部山區容易出現午後雷陣雨，短暫卻來得相當急促；氣溫方面，今日會比昨日更熱一些，各地高溫普遍在 32、33 度以上，尤其是大台北盆地及花東縱谷地區，氣溫將上看 34、35 度。

1.29 億的滷肉飯 名嘴：韓國瑜根本超省！綠營有閱讀障礙

高雄市長韓國瑜昨（ 29 ）日召開記者會公布去年競選高雄市長的選舉經費細目，親上火線說明，回應國民黨前立委蔡正元「收了吳敦義 4,000 萬競選經費」的爆料，並要求蔡道歉。然而，部分人士將焦點放在韓國瑜 1.29 億元的選舉捐贈收入，認為不符合礦泉水與滷肉飯的訴求。對此，政治評論員謝寒冰認為，韓國瑜已經很省了！

4 千萬募款解謎 韓國瑜：再有不實指控就提告

因為日前前立委蔡正元指控韓國瑜收取國民黨主席吳敦義4千萬元，高雄市長韓國瑜昨（ 29 ）日下午召開記者會說明競選帳戶內容。他強調，一直以來都堅持愛與包容，但隨著抹黑甚囂塵上，已經影響他的名譽與家人，他決定自記者會以後，若繼續有不實指控，他將直接提告。

政治人物網紅化為何失敗？呱吉：只服務自己就像推直銷

近期台灣政治人物爭相在社群網路上發聲，搶著當「網紅」，要透過和粉絲直接溝通，大打選舉空戰。而要說誰最有資格評論「政治人物網紅化」現象，無非就是由網紅身分參選，成功掀起話題並最終順利當選台北市議員的呱吉邱威傑了。呱吉昨（ 29 ）日在臉書發文表示，政治人物開頻道成效不彰，就像「態度再熱情，你也知道是來推直銷的」。

平成倒數！日本天皇換代儀式 按傳統禁女性進場

日本天皇的換代儀式將於周二（ 30 日）在東京登場，明仁天皇明早將在皇宮皇居賢所及皇靈殿舉行「宮中三殿」之禮，先向祖先稟報退位，日本時間下午4點則會跟皇后美智子一起在皇居正殿舉行202年來，日本首次的「退位禮正殿之儀」，並最後一次以天皇身份對國民發表談話，周三（ 5 月 1 日）凌晨一到，德仁將即位為新天皇，日本正式改元「令和」。換句話說，明仁在子夜之前，仍是在位天皇。

「古一大師」 30 年前美照再爆紅 粉絲跪著看：果然是仙女

《復仇者聯盟 4：終局之戰》上映至今，全球票房已突破 12 億美元。只花 5 天便突破全球票房 10 億美元大關，寫下影史最快紀錄。原本的最快紀錄是 11 天，由前一集《復仇者聯盟 3 ：無限之戰》保持，自己的紀錄自己破，《復仇者聯盟4：終局之戰》可望成為史上最賣座電影。近日有網友翻出劇中角色「古一大師」昔日美照，被盛讚美得宛如仙女！

真正母胎美女！張柏芝曬 12 歲舊照 26 萬人走心推爆

38 歲港星張柏芝當年出道時，標緻五官、不凡氣質被外界盛讚有林青霞神韻，被譽為巨星接班人，去年 11 月產下第三胎，外貌依舊亮眼， 28 日她在微博透露，與前夫謝霆鋒生的長子 Lucas 已經 12 歲，同時秀出自己的同齡舊照，美人基因令網友驚嘆不已。

妳哪位？林志玲同框丫頭 出現驚人蛇精臉

「台灣第一名模」林志玲出道多年，即使已經 44 歲仍保持青春樣貌，凍齡功力令人佩服。近日丫頭（詹子晴）透露在工作場合遇到林志玲，興奮與對方合影，照片曝光後卻讓許多網友大喊「這是誰？」

35 歲住家裡=媽寶？台中男狂吐「4偏見」怒轟：爛台北女生

提到「台北人」，大家第一印象是什麼？一名 35 歲未婚、住在家中的台北女網友在臉書社團「爆廢公社」 PO 文表示， 遇到的追求者對台北女生有很大的偏見，認為她 35 歲還住在家中，簡直是媽寶的行為，兩人最終吵了一架，男方狠嗆「爛台北女生」，她傻眼直呼「沒本事的話拜託不要追！」並好奇詢問廣大網友「對台北女生印象是什麼？」貼文立刻引爆網友熱議。

日職／王柏融續扛五棒 DH 首打席就射牆安打送回 2 分

日本進入黃金周，日本職棒火腿隊昨（ 29 ）日主場對戰軟銀鷹，「台灣大王」王柏融前2戰遭軟銀5K封鎖，此役續扛第5棒指定打擊，1 局下就敲出二壘安打，一口氣送回2分。