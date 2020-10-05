房市／最低500萬能買3房　五甲成鳳山交易最熱區域

信義房屋五甲店店長林思瑋認為，五甲一帶交易量大的原因與新成屋交屋有關，另一方面，以南高雄市區來說，鳳山房價本就相對親民，而在鳳山區中，又以五甲價格相對平易近人，同時又具備完整生活機能，因此成為許多購屋族首選。
生活機能方面，林思瑋以五甲二路為例，沿線有餐飲店、超商、銀行、全聯，甚至夜市；房價部分，當地有許多中古的公寓、大樓、透天，價格較為參差，不過最低仍能以總價500萬初，買到屋齡近30年的3房電梯華廈產品。
至於屋齡5年內新大樓則依社區質感不同，成交單價約介在19至23萬，透天則依地坪、有無電梯等條件，若地坪30坪，約1700、1800萬，附電梯且地坪更大，總價甚至可在2000萬以上。林思瑋強調，當地有房價親民物件，相對也有價格較高新屋，選擇相當多元，近期因整體房市大環境熱絡，自住客更是湧現。
林思瑋也表示，光遠東路較近陸軍官校，新甲段則因鄰近衛武營、明星學區新甲國小，因此深受購屋族青睞。其中，新甲段一帶有幾批中古大樓，雖目前屋齡都在10、20年以上，但因當年興建時口碑就不錯，因此只要屋況維持得不錯，又擁有公園景觀或裝潢等特殊條件，仍能有17、18萬左右行情，其他則落在13至15萬左右。