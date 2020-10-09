鹿港糕餅文化節　公會堂廣場澎湃登場

2020鹿港四季紅秋收系列活動-糕餅文化節，在國慶連假一連兩天在鹿港公會堂廣場舉行，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人邀請大家一起來，現場結合在地知名糕餅店家，限量提供傳統糕餅免費吃，還有糕餅親子DIY，一連兩天，讓大家品嘗鹿港好滋味。

▲結合八家糕點餅舖以及三家茗茶、咖啡的鹿港糕餅文化節，在公會堂廣場盛大展開。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

× ▲結合八家糕點餅舖以及三家茗茶、咖啡的鹿港糕餅文化節，在公會堂廣場盛大展開。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

結合八家糕點餅舖以及三家茗茶、咖啡的鹿港糕餅文化節，今（9）日下午在公會堂廣場盛大展開，各家糕餅攤位擠滿人潮，有的試吃，有的指名買了就走，一對來自彰化市的母女在現場買餅消費滿五百元轉扭蛋抽獎，一次就中了鎮長紅包一千元，母女倆卯起來再買再抽，結果又抽中東茂茶行的茶葉禮盒及三和珍的糕餅，運氣真的超好，眾人羨慕。

活動邀請鹿港知名糕餅舖共襄盛舉，包括百年老店鄭玉珍、松本坊、三和珍、稻香緣黃金蛋糕創始店、里昂鹹蛋糕、明豐珍兔仔寮牛舌餅行、鼎泰興水蒸蛋糕、什倆漉餅行等，另有東茂茗茶、漉漉茶事、3翊咖啡等攤位設攤。

▲糕餅文化節為鹿港四季紅秋收系列活動打前鋒，兩天的活動各有兩個時段的試吃，佐以咖啡、好茶請大家品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

× ▲糕餅文化節為鹿港四季紅秋收系列活動打前鋒，兩天的活動各有兩個時段的試吃，佐以咖啡、好茶請大家品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

王惠美在鹿港糕餅文化節的開幕式指出，鹿港糕餅享譽全台，因為早期鹿港是繁榮的商港，商賈及文人雅士多，養成喝茶糕點的文化，參加活動的糕餅業者在地人很喜愛，也推薦給遊客，希望大家體驗鹿港的糕餅文化。

許志宏表示，糕餅文化節為鹿港四季紅秋收系列活動打前鋒，兩天的活動各有兩個時段的試吃，佐以咖啡、好茶請大家品嘗，同時還有鳳眼糕DIY活動，買餅還可以抽獎，現金紅包、腳踏車、糕餅、茶葉禮盒獎不完，請遊客呷餅品茗，欣賞樂團演奏，感受鹿港四季紅秋收活動好吃又好玩。

▲現場結合在地知名糕餅店家，限量提供傳統糕餅免費吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

× ▲現場結合在地知名糕餅店家，限量提供傳統糕餅免費吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

不愧為排隊名店，在活動現場提供限量販售的明豐珍兔仔寮牛舌餅，是最早完售的一攤，不到半個小時就賣光。老闆娘表示，因為他們的牛舌餅都是每日清晨開始現做，網路訂單接不完，所以能夠在活動中販售的數量也很有限。

其他如稻香緣黃金蛋糕、鼎泰興水蒸蛋糕創始店、鄭玉珍鳳眼糕、什倆漉餅舖等，也都感受到民眾的消費熱情，甚至連專賣咖啡的三翊咖啡自家生產的咖啡禮盒，也被搶購一空，令業者很意想不到。