房市／小浴室「坪」什麼變大？達人分享重要關鍵
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-17 09:00:00
在坪數有限的條件下，小宅屋主們要在設計空間時經歷一番斷捨離，往往最先被犧牲掉的浴室空間，但其實在生活中扮演著高度使用的重要性，礙於坪數關係，如何讓小坪數浴室有放大感，信義居家分享撇步。
信義居家表示，在空間設計時千萬要記得，小坪數浴室千萬不能省照明，因為過於昏暗會照成視覺上更顯擁擠，因此可以使用白光做為照明，若不想有過於銳利的光源，也可設計隱藏式層板燈。除了採光外，物品選擇也很重要，鏡子可透過鏡面裡的虛擬空間來增量視覺上的開闊感，所以鏡子越大會更顯大器；而櫃子或牆面可擇一使用淺色系，讓整體氛圍更顯輕盈。也因坪數有限，導致設備間距較密集，容易造成失足碰撞，因此信義居家建議，要選用防滑磁磚確保使用上安全，例如可選擇凹凸起伏較大的板岩，止滑也好清理，而吸水率較低的石英磚，可用於乾濕分離的較乾處區域。在磁磚花色挑選方面，可選擇單片花磚或跳色瓷磚來製造跳躍性的活潑感，也可以為空間增添視覺上的流動率、降低擁擠感。節省空間也是很重要的一部份，善用向上、下收納的原則，信義居家指出，可使用多功用設備，將洗手台下方結合收納櫃，可以把大批的瓶瓶罐罐安頓好，同時讓物品乾溼分離降低發霉損壞率；或是也能從牆面上找出空間，可以在牆上添個小收納籃，不僅方便收納衛生紙，還可以存放芳香類的物品，也能在牆面設置較深且較高的收納架，來放置毛巾或清潔物品等日用品。