偷吃才會「生菜花」？過來人上網分享曝心聲

「菜花」令不少人聞之色變，這是一種因人類乳突病毒引起的性病， 愛文診所周佩琪院長指出，雖非不治之症，但因為傳染力強、潛伏期長，加上感染後容易感到搔癢、灼熱，當越長越多還是會造成生活上的不便，由於菜花大多是經由「性行為」而傳染，少數則為生活中接觸到污染物而起，如公廁、游泳池、溫泉（公共澡堂）、特殊營業場所等。因此醫師進一步指出，「若皮膚剛好有傷口或免疫力較差時，就相當容易被感染，外出時應儘量避免直接接觸產生風險」。

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日前有新聞報導民眾「明明沒有性行為，卻仍是染上菜花」，醫師指出，這是因為菜花在感染的初期時，大多不會痛也不會癢，常見如皮膚外觀顆粒突起，倘若沒有即時治療，其傳染威力恐更勝於其他性病。也有不少網友分享，自己被另外一半傳染菜花的經驗，引發不少網友討論及共鳴。

▲不少網友上網分享自己得菜花的經過，引起不少人共鳴。（圖／翻攝自Dcard）

目前已知的HPV病毒約有150種以上，菜花便是其中一種（6型、11型），若不幸或懷疑自己染上菜花，男生可以至泌尿科、皮膚科檢查，女生則是可以到婦產科、皮膚科門診，請專科醫師協助診斷及治療，周佩琪院長也提醒，正確就醫可以及早控制住病況。





一般來說，治療菜花的方法大致可以分為兩大類，周佩琪院長提到，醫師通常會評估患病處的病灶面積大小及狀況，給予專業的治療建議，目前可治療方式主要為「藥物治療」以及「手術治療」為主。



▲愛文診所周佩琪院長指出，菜花雖非不治之症，但因為傳染力強、潛伏期長，加上感染後容易感到搔癢、灼熱，當越長越多還是會造成生活上的不便，建議若有相關病灶，應請求專業醫師協助。（圖／醫師提供）

其中「藥物治療」通常適用於面積較小、較輕微的病灶。周佩琪院長建議，若是選用藥物治療，須由醫師診斷後開立處方，切勿相信坊間偏方，而藥物中通常會使用含有「免疫調節」成分的藥膏，來誘導局部細胞因子，刺激患處免疫能力，進而干擾 HPV 病毒的感染，使病毒量下降。





由於藥膏中通常含有Imiquimod成分，常用於治療生殖器及肛門周圍的疣 (菜花)。一般病患在使用這類型的提升免疫藥物時，因為有一段誘發期，誘發出的免疫反應也因人而異，有時會有紅斑、刺激感，也可能會有流感症狀，像是疲倦、發燒等。





此外，周佩琪院長提到，手術治療則又可分為「冷凍療法」、「電燒」兩種形式，目的在於更快速的「直接清除病灶」，像是針對一般頑固性或易復發的疣，較有效果，通常也會在手術後搭配藥物治療，更能有效縮短治療時間及大幅降低復發率！



▲(圖／周佩琪院長口述，NOWnews製表整理)

周佩琪院長提醒，菜花通常都是可以治癒的，原則上就是正確就醫，大部分患者會擔心復發的問題，可搭配外部用藥輔助，同時經由專業醫師診斷，確認所有病灶皆消除後，再觀察半年左右的時間，若未再復發即可算是痊癒，但若痊癒後仍需要避免再次被病毒感染。周佩琪院長提到，一般臨床復發率約10-30%，但養成良好生活習慣加強抵抗力，定能隔絕病毒，防止復發的機會。

