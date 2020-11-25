不生小孩老了誰照顧？網曝「現實常態」：是你不會算
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 16:32:45
台灣近年少子化現象益發明顯，每年的新生兒人數逐漸下滑。年輕民眾樂於享受單身生活，但也有網友好奇詢問，「不生小孩的有想過老年生活嗎？」若老了身邊都沒有可以互相幫忙的家人該怎麼辦？文章一出引發熱議，更有人直言「因為你不會算啊」，認為養兒防老觀念已經過時，不如「一個人爽爽過」。
有網友在PTT發文表示，現在很多人不生小孩，「那如果老了要怎麼辦呢？」原PO認為，一般來說生病了還是最親的家人在照顧，如果都沒有家人了怎麼辦，好奇詢問「不生小孩的有想過老年的生活嗎？」對於原PO的問題，釣出一位網友直接回應「因為你不會算阿」，該網友強調，生小孩養到大也是要花幾百萬，還不算過程中要花多少心力，「也不能保證他們以後一定會照顧你」，與其如此，「不如一個人爽爽過」，老了病痛多了再用這筆錢請人照顧自己或是去住安養院就好。
另外也有許多網友回覆說，「想問問你們生小孩的目的是什麼？想要養小孩去照顧自己晚年的，不也是另外一種情緒勒索嗎」、「擔心老年應該是要先擔心有沒有自住不用繳房貸的房子吧」。更有不少網友認為生小孩的意義在於孕育新生命的過程，「其實用心照顧別人，別人用心回報那種感覺是很幸福的」、「生孩子能從孩子身上，學習跟獲得很多」、「想生小孩只是純粹愛孩子，不會想說什麼以後回不回報」、「每人選擇不同，知道自己的選擇就好」。（編輯：倪浩軒）