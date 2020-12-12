求職8大地雷！人資曝「黑名單條件」　眾秒愣：吃飽太閒

為了找到想從事的行業和理想薪資，不少人在面試時除了展現自己的工作能力外，也會向人資或面試官提出自己對公司或職務內容的疑問，不過近日就有名自稱在人力資源領域長期進行招募工作的網友在社群平台《Dcard》分享8大「人資最討厭求職者的狀況」，同時提醒網友這些狀況「不少負責招募的HR（人資）都常碰到，有些HR會哭笑不得，有的HR會直接拉黑，所以找工作時，盡量避免這樣的狀況」：

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1、

公司所有的職缺都投

：原PO表示這類人只會讓人資認為「這個人連自己能做什麼工作都不知道」，他也透露這些人會鍥而不捨，每隔一段時間就來投一遍，久了他的履歷連開都不會開了，「我們內部戲稱『那個炸彈客又來了』」。

2、

連投的公司與職缺都搞不清楚

：多數HR喜歡求職者主動應徵，主要是因為主動投遞履歷的人選，理論上已經看過公司與職缺資訊，對該職缺有興趣，所以才會主動應徵。有些求職者反而投過履歷就忘，當人資來電約面試，對方卻說「你是哪家公司？我有投嗎？」，這就讓不少HR聽到狂翻白眼。

3、

履歷表資訊嚴重錯誤

：有些職位需求很緊急，HR會挑選履歷上顯示「目前未在職」或勾選「可立即上班」者優先面試，不過卻經常遇到要討論報到時間，對方卻表示「打算等過完年領完年終再提離職」，原PO也不禁嘆「這不是浪費彼此的時間嗎？」。

▲想要求職前，務必要先確定自己對面試的職務內容和履歷是否都有全盤了解。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

4、

月底月初奪命連環叩

：還有一種求職者會沒顧慮到人資平常的工作，原PO解釋「很多時候，是否要約面試、是否要錄用、各流程的進度，實在不是HR能決定的」，此外還有許多招募以外的業務，像是月底月初時要催各種報表、假單、出勤異常處理、績效考核、人員離退作業、計算薪資等，這時遇到奪命連環叩的求職者，難免也會有壞印象。

5、

無影無蹤

：原PO無奈表示「被放鴿子是所有招募人員的痛」，很多時候這種求職者是，已經約好主管甚至大老闆的時間面試，時間到了人卻無影無蹤，打電話又裝死不接，或該報到的沒出現，聯絡上才找理由說不去了。

6、

家人或朋友陪同面試

：社會新鮮人如果因為安全或要鑑別公司是否有問題，可以請親朋好友陪同，不過原PO也點出大忌「千萬不要陪著進入公司，甚至要求面試時在旁邊陪同」，否則將會令主管留下「太過依賴，無法獨立完成工作」的壞印象。

7、

裝熟

：有些面試官聽到求職者「認識」某些公司內部高層，會產生「你是不是企圖找哪個高階主管來壓我」的印象，感受會較不佳，他說明「除非是面試告一段落，也有一定意向了，再提出來拉近關係，比較不會那麼突兀」。

▲面試時給對方的印象相當重要，刻意裝熟或找親友一起面試恐怕會造成負面印象。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

8、

約「晚上出來喝酒」

：原PO舉例表示，自己就遇過早上才剛面試給名片，晚上就來電約見面喝酒，對此他則解釋，HR與公司同事當然也會是好朋友，也可能下班後會有活動，但是對於面試者，畢竟還沒有私交，這樣只會嚇到人家。

不過在這篇「求職避雷針」經驗文曝光後，有眾多網友不認同文內幾個論點，紛紛留言表示「不太認同第2點…很多公司的名稱跟網路上的公司名稱根本不一樣，網路叫A公司，結果打來告訴我是B公司，而且名稱完全跟職位沒有關聯」、「關於第4點⋯站在求職者的立場等待是很煎熬的，曾經等過3個月的，對方一直說要等但不知道要等多久，那不是叫人家吃土嗎？」、「有點傻眼，遇過很多人資反倒一點消息都沒有」、「求職者也是急需工作，不然哪有人會閒閒沒事短時間內就一直重複投」。（編輯：楊智傑）